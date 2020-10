Pese a tener tan solo 20 años, Rocío Araujo avanza a paso firme en la música y se posiciona como una de las promesas del ambiente artístico. Tan es así que el próximo 30 de octubre estará lanzando Coraje, su tercera producción discográfica.

—¿Por qué Coraje?

—Porque es un disco que tiene el coraje de mostrar realidades sociales de nuestro país, y en el que quiero alzar mi voz en protesta por esas injusticias sociales.

—¿Cómo es el proceso compositivo?

—Soy la cabeza que tira la idea, pero no me animo a la pluma. Mi padre es quien escribe porque es quien me entiende a la perfección. Yo hago la música. Si bien empecé a componer hace poco, mis abuelos y mis viejos son artistas, entonces estoy empapada de música y de lo que es la música popular argentina. Agradezco a mi familia por haberme sembrado esta semilla tan valiosa.

—Es interesante cómo, si bien mantenés la tradición en el sonido, actualizás el género con las letras...

—Totalmente. Algunas personas, que no están erradas, dicen que el folclore es conservador y no les gusta. Pero creo que la música es el mejor medio para dejar mensajes en la sociedad, cambiar mentalidades y deconstruir. Entonces qué mejor que la música sea el transporte del progreso social.

—En el disco participan Milena Salamanca y Lorena Astudillo, ¿cómo surgió?

—Las dos son grandes artistas y personas, y me hace feliz que sean parte. Además, es una manera de visibilizar que la nueva generación está presente, que las mujeres estamos presentes en la música y en un disco con mucha carga social.

—¿Cómo va a ser el lanzamiento en pandemia?

—Iba a ser en un teatro, pero es imposible, así que va a ser una salida digital. La idea es hacer una movida para ayudar a un merendero del Barrio Ejército de Los Andes, conocido como Fuerte Apache y en noviembre un streaming.