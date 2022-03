La nueva vida de Kim Kardashian

Durante menos de una década, Kim Kardashian estuvo casada con Kanye West, fundaron una familia con cuatro hijos en común, una fortuna por sus personalidades mediáticas y una infinidad de bienes.

Sin embargo, en plena pandemia las asperezas llegaron para quedarse y decidieron seguir por caminos separados.

Luego de una ardua batalla e insólitas declaraciones ante el poder judicial, hace nueve días el divorcio de las estrellas ya es un hecho. Ambos encontraron pareja nuevamente: él oficializó un romance con Julia Fox y juntos iniciaron una campaña para una marca, aunque ese romance llegó a su fin. Ella inició una relación con Pete Davidson y además se tomó el trabajo de gritarlo a los cuatro vientos a través de una publicación que realizó este fin de semana.

Sucede que aprovechó una escapada a un hotel de lujo para poder hacer una producción fastuosa tal y como acostumbra. Así se la vio enfundada en un traje gris con brillos pero la sorpresa estuvo dada pues en una de las imágenes posó junto a su amor.

Por supuesto que sus seguidores (que llegan a 292 millones) no dejaron de reaccionar ante la noticia y los llenaron de halagos y buenos augurios.

De esta manera, en una de las cinco postales, la pareja yace sentada en el suelo del pasillo de un hotel. Él apoya la cabeza en el regazo de Kim que luce el mentado abrigo y se miran acarameladamente.

Según trascendió, estas fotos fueron tomadas en octubre del año pasado, a días de haberse conocido. Este flechazo ocurrió en una de las grabaciones del programa cómico Saturday night live, donde él es humorista dentro del elenco estable y Kim ofició como presentadora. Incluso fueron vistos tomados de la mano en un paseo por un parque de diversiones. Luego pasaron las fiestas en una playa selecta en las Bahamas.

De forma reciente, la mujer brindó una entrevista donde confirmó que en la nueva entrega del reality familiar hablará de cómo fue esta etapa de enamoramiento. Respecto a ello, esbozó: “No he filmado con él. Y no me opongo a ello. Si hubiera un evento y él estuviera allí, no les pediría a las cámaras que se alejaran. Creo que podríamos filmar algo emocionante, pero no sería para esta temporada. Algo sobre cómo nos conocimos, quién llegó a quién, cómo sucedió y los detalles que todos quieren saber”.