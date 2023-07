La pelea entre Juan Di Natale y Ángel de Brito

Ambos conductores se tiraron con todo a través de las redes. Ocurrió luego de que en el programa de Ángel compartieran un breve intercambio entre el movilero y Di Natale, respecto a lo que ocurrió durante la semana con otra conductora, “la Negra Vernaci”. Allí, Di Natale expresó: “No me interesa sumarme a ninguna polémica. Y me parece patético que estén una semana haciendo contenidos con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto. Creo que pueden subir la vara. Buena suerte”. Eso fue tomado de mala manera por De Brito y cía, y se generó un picante ida y vuelta en redes. Arrobando al conductor, Di Natale expresó: “Flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mierdas y a mí no me jodas, soy poca cosa para vos, capo”. La respuesta fue: “Tratalo en terapia, y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero”. Di Natale volvió a recoger el guante y le respondió: “Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey”. A lo que De Brito escribió: “Te cruzaron y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10”. Luego, Juan Di Natale le dijo que era la “Abeja reina de una colmena de caca”, a lo que del otro lado respondieron: “El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badía, SALAME”. Así las cosas, luego de dispararse con munición pesada está claro que esto va a seguir y a traer mucha cola. Parece que este es, apenas, el primer round de varios que vendrán.