La pelea eterna entre Wanda e Ivana Icardi

El matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha tenido todos los condimentos y colores posibles debido a la intensidad que mantienen como pareja o ex. Eso aún está por dirimirse, pues mientras la mujer dio por terminada su relación, él insiste en que es tan solo una crisis y la espera en Estambul, donde comenzó a jugar al fútbol instalándose con toda la familia.

Ahora, Yanina Latorre informó que Mauro aún continúa peleado con su hermana, que vive en España. Se llama Ivana, es influencer, se convirtió en mamá de forma reciente y siempre quiso volver a verlo. La panelista afirmó: “Él sigue peleado con su hermana. Ella vive en España, tiene un hijo, trabaja como influencer, es muy conocida y le va muy bien. Está en otra tesitura de la vida e intentó varias veces recomponer la relación, pero no pudo”. Asimismo, reveló: “La pelea entre Wanda e Ivana empezó desde que ella estuvo en Gran Hermano”.

La mala relación entre las cuñadas continuó hasta este momento y nunca pudo subsanarse. Lejos de quedarse callada, Ivana suele hablar de este tema en sus entrevistas a programas en el viejo continente y se despacha a menudo contra la también mánager de Icardi. Así, declaró: “Para la mujer de mi hermano, yo soy lo peor del mundo. Llegué a Honduras, conciliadora. Wanda empezó a decir que yo todo lo que hago es para tener más fama en la prensa y realmente es algo que no entiendo porque ella sabe lo que hago, a qué me dedico, porque sigue todos mis pasos. Si tuviera el teléfono llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Yo traté de pedirle el teléfono a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar”.

Cabe mencionar que la mujer es panelista, pero ganó popularidad por su actuación en Supervivientes, un reality show donde conoció a su esposo y padre de su hija. También fue convocada para participar en otras entregas similares, pero hoy se dedica a criar a su hija y trabajar en acciones comerciales para redes sociales.