Mora, la tercera eliminada de Gran Hermano

Domingo a domingo va estrechándose, poco a poco, la competencia en la casa más famosa de la televisión argentina. Así, la última gala de eliminación tuvo un pico de rating de 23.4.

Esta vez los nominados eran Agustín, Mora, Alfa y Juan. Luego de la clásica bienvenida: “Hola, país, no saben la energía y buena onda que hay acá”, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa a través del televisor y dialogó con los nominados, minutos antes de conocer finalmente el veredicto. Alfa dijo: “Nervioso no estoy, sino esperando” y Mora, a su turno expresó: “No me quiero ir ni ahí, estoy con ansias de saber qué pasa”. Por su lado, Juan aseguró estar tranquilo y “un poco nervioso, pero confiando en que va a salir como la semana pasada, espero que sea así”. El último en hablar fue Agustín: “Yo estaba tranquilo, pero ahora me empiezan a sudar las manos, aunque estoy con mucha confianza y fe”.

Antes de conocerse los resultados de la votación se mostraron y dieron a conocer otras imágenes. Por ejemplo, el porqué de Romina que eligió salvar a Dani de la placa: “Tengo cariño por todos, pero tenía el presentimiento de que podría llegar a irse y no quería arriesgarme. Con Dani pegamos una linda relación de compañera y tenía miedo”. También se compartieron imágenes de la ya clásica última cena, esa que comparten sola y exclusivamente los candidatos a dejar la casa de Gran ­Hermano.

Hubo un rico intercambio entre Juan y Alfa, que comentó: “Si no estoy el lunes, es que no tengo que estar. Me quiero quedar, pero no significa que sea una frustración que me tenga que ir”. Y frente a eso Juan retrucó: “Yo veo que te sacás, y te dejás enroscar. En tres nominaciones estuviste en las tres, ¿no te hacés una autocrítica?”. Pero, contrario a asumir una postura diferente, Alfa, muy seguro, respondió simplemente: “No”.

Antes de conocerse los resultados y ver quién era el eliminado de la placa, el Gran Hermano informó que no habían pasado la prueba semanal. La misma, llamada “Área restringida”, consistía en tener que tocar (en pareja) un tótem si su nombre aparecía en alguna de las pantallas. Fueron 64 llamados durante 24 horas ininterrumpidas, pero no lograron el objetivo, ya que podían cometer cinco errores y se totalizaron once. Una vez más, contarán solo con la mitad del dinero para realizar las compras.

Finalmente, Del Moro informó los resultados de la votación: Alfa fue el que menos votos recibió (6,72%), seguido de Agustín (9,93%). “Es una final del mundo esta”, bromeó el conductor antes de informar quién sería el expulsado. La nueva eliminada del reality fue Mora, que recibió el 60,07% de los votos, frente al 39,93% de Juan.

Alfa, a pura polémica

Walter Santiago, más conocido como Alfa, es uno de los hermanitos más controversiales de la presente edición, y ya ha protagonizado varias discusiones y momentos tensos. En el transcurso de la semana, por ejemplo, se peleó con La Tora y se refirió a ella en términos despectivos y repudiables.

En conversación con Romina, momentos antes de la eliminación le dijo: “Me quiero ir porque no soporto la imbecibilidad de algunos. Ya es la segunda vez que esta piba me jode con la comida”. Y también, días antes de la gala de eliminación tuvo un fuerte cruce con Coti. Ambos se acusaron de haber escondido la ropa del otro y el intercambio fue subiendo de tono. “Hacen quilombo entre ellos, se piensan que yo tengo 20 años. Estas boludeces no me gustan porque yo no le toco las cosas a nadie”, le había expresado a Romina en aquella ocasión.

Vale recordar que la última fue su tercera nominación consecutiva: asistencia perfecta en la placa. Al momento de conocer que había sido el menos votado, Walter dijo: “Le quiero agradecer a toda la gente que está afuera. A toda la gente que quiero, que me quiere, a toda la gente que conozco”.