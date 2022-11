Sigue la fiesta del cine en Mar del Plata

Continúa con mucho, mucho cine la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. A las estrellas locales se sumó el realizador John McTiernan, recordado por películas como La caza al Octubre Rojo, Depredador y Duro de matar (estas dos últimas pueden verse en la edición de la muestra). En la masterclass que ofreció, conducida por el director artístico del festival, Pablo Conde, reveló detalles de su acercamiento al cine y una mirada muy particular sobre el cine de superhéroes.

Sublime es la obra de Mariano Biasin, quien dijo a diario Hoy: “Para mí fue muy esperado que se presente acá porque tuve la experiencia hermosa de recibir comentarios de personas de otro países, pero todo el tiempo mi cabeza estaba acá, y en la primera función se dio eso, entre sonrisas y comentarios”. Sublime cuenta una historia de amistad y descubrimiento, narrada a través del acompañamiento de dos personajes claves.

El productor de la realización, Juan Pablo Miller, agregó: “La película la filmamos en medio de la pandemia, la presentamos en Berlín, y venir a Mar del Plata, que es el festival más lindo del país, es una alegría, porque además después la estrenamos y felices de poder venir con todo el elenco y verla juntos, porque no todos la habían visto, en la función había 500 personas, muchos aplausos y muy feliz entonces”.

Melisa Liebenthal, directora de El rostro de la medusa, un relato con humor a partir del cambio de rostro de una mujer que deberá repensar su identidad, menciona sobre su propuesta: “El equipo estuvo superinvolucrado, presente y aportando muchas cosas que sirvieron para aligerar la propuesta. A mí me costaba a veces porque una está en su lugar y siente que todo es muy importante y me ayudaron a relajarme, algo que en Las lindas había pasado, pero no tanto, pero sí eso de querer incluir cosas más de ensayo teórico y me convencieron de ir más a lo personal, lo íntimo, lo subjetivo, más aquello de la primera persona, que acá no está presente, no está mi voz, mi primera persona”.