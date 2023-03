La reaparición de Piqué

Luego de su separación, Shakira se aisló para cuidar de sus hijos y de su papá que no atraviesa un buen momento de salud. Ahora dio una entrevista donde mostró que su matrimonio que duró doce años con el futbolista Piqué fue lindo, pero terminó porque la engañaba con su actual novia, Clara Chía.

Así, dijo: “Es extraño cómo la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones, como dirías tú, para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. No sabía que podía llegar a ser tan fuerte. Esa fortaleza para que sea verdadera y no una fachada tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”.

Recordemos que el deportista dejó su casa, fue juzgado por el fisco y se quedó en su departamento de soltero junto a su novia nueva, la tercera en discordia. La conoció una noche en un boliche y nunca más pudieron separarse. Ahora el hombre dio una entrevista donde pidió que no se hable del tema y así lo hicieron sus amigos periodistas. Además su novia tuvo un ataque de pánico al salir al escarnio mediático y debió ser internada. Por otro lado, él declaró que solo le importa el bienestar de sus hijos, que intenta llevarse de la mejor manera con su exmujer, de la cual no hablaría.