Pasadas varias semanas de intensos rumores respecto a la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti, parece que finalmente llegó la confirmación de que no están más juntos. Y dicha información vino nada más y nada menos que del propio Kun. Los rumores se estuvieron alimentando durante semanas, a raíz de que ellos se habían dejado de seguir en Instagram, y más luego de que se conocieran imágenes que mostraban al Kun de fiesta y bailando con una chica que no era Sofía. Pero ello parece que fue sorteado rápido, ya que a los pocos días ambos retomaron su vínculo virtual.

Pero ahora resulta que, en un intercambio a través de Twitter, Agüero confirmó que no está más en pareja. En un ida y vuelta con algunos fanáticos, uno de ellos sugirió que se estaba por casar, a lo que él respondió: “Jee no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”. Obvio que los internautas no pasaron de largo semejante revelación, y las reacciones fueron inmediatas. “De la nada tiraba que estaba soltero”, “Cómo vas a contar que estás soltero así, jaja”, “Y lo suelta así sin anestesia”, “Ya entiendo por qué tenés más tiempo libre jaja”, “Noo, te separaste”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.