La vida sin límites de Charlie Sheen

Integrante de una familia perteneciente a Hollywood, Carlos Irwin Estévez, más conocido como Charlie Sheen, es un consagrado actor que trabajó en éxitos que aún perduran en el imaginario colectivo. Mientras atravesaba su adolescencia, el buen muchacho se entretenía junto a sus hermanos produciendo y filmando películas en formato super 8, junto a amigos como Sean Penn y Rob Lowe que ya estaban ejerciendo sus trabajos de forma profesional. Esta arista generaba ansiedad a Sheen, que ya no creía en sus posibilidades. Esta situación logró instalarse en su vida pero siempre pudo renacer cual ave fénix de todas las debilidades que se presentaron. Las primeras dificultades se dieron cuando fue apresado por tráfico de sustancias y fraudes con una tarjeta de crédito. Allí debió cumplir una condena y transitar una estadía en la cárcel de California.

El carisma, la elegancia y la estampa de galán de Sheen le sirvieron para que fuera electo en películas como Red dawn, el clásico Ferris Bueller’s day off y The boys next door, Pelotón y Wall Street. Los años 90 fueron un momento de excesos, cambios en las situaciones sentimentales y los modos de vida de Sheen. Sin embargo, a inicios del cambio de milenio llegó una gran oportunidad laboral para Charlie cuando fue contactado por la producción de Spin city puesto a que su protagonista, Michael Fox, fue diagnosticado con Parkinson. Luego llegó otra sitcom que lo mantendría ocupado por un buen tiempo y se trató de Two and a half men, y que pese al éxito, se debieron cancelar las grabaciones para luego internarlo en un centro de rehabilitación por las adicciones al alcohol y las sustancias químicas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, todo resultó en vano porque este hombre recaía una y otra vez en sus vicios. Pasó de ser el mejor actor pago, cobrando dos millones de dólares por cada capítulo, a tener que enfrentar un despido por su accionar. Tras este escándalo, tuvo la chance de continuar trabajando en Anger management, obtuvo un contrato frondoso, pero comenzaron a salir mujeres abocadas a la profesión más antigua del mundo para revelar sus intimidades. Asimismo rompió más de una habitación de hotel, sus exmujeres lo denunciaron y además perdió la custodia de sus hijos.

La llama que echó más leña al fuego llegó cuando anunció que era HIV positivo y solo lo asumió públicamente puesto a que era extorsionado. Recientemente, el exactor juvenil Corey Feldman llevó a cabo un documental sobre los abusos sexuales en Hollywood revelando que su mejor amigo fallecido, Corey Haim, habría sido violado por Charlie Sheen. Actualmente, Sheen, se encuentra desempleado.