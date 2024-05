Lady Gaga presenta Gaga Chromatica Ball

Ante un público de 52.000 personas, la ganadora de 13 premios Grammy y del premio de la Academia, Lady Gaga, ofrece una actuación en el Dodger Stadium de Los Ángeles durante su gira Chromatica Ball 2022.

Lanzado exclusivamente en HBO y disponible en streaming en Max este 25 de mayo a las 21, Gaga Chromatica Ball presenta impresionantes interpretaciones en vivo de algunos de sus éxitos más grandes y queridos, entre los que incluye Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow, Rain On Me, y más.

El concierto ofrece grandes momentos que detienen el espectáculo y números íntimos de piano, con coreografías, pirotecnia intensa y una variedad de cambios de vestuario icónicos como solo Gaga puede hacerlo.

Nina Rosenstein, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, Programas Nocturnos y Especiales, declaró: “Lady Gaga es una fuerza imparable. Es una artista única en la vida que nunca se contiene, y Gaga Chromatica Ball muestra su interminable lista de talentos de manera completa. Estamos encantados de asociarnos con ella una vez más para este impresionante especial del concierto”.

Lady Gaga, ganadora del premio de la Academia y 13 veces ganadora del Grammy, es una artista e intérprete única. Ha acumulado impresionantes ventas globales con 87 millones de álbumes, 96 mil millones de stream y 516 millones de canciones, convirtiéndola en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Su álbum pop más reciente, Chromatica, marcó su sexto álbum consecutivo en alcanzar el puesto #1 en la lista Billboard 200, convirtiéndola en la primera artista femenina en lograrlo durante un período de diez años (2011-2020).