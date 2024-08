Lady Gaga y Bruno Mars presentaron su nueva canción

Confirmando los rumores que habían circulado en redes, alimentados por sus propios protagonistas, Die With a Smile se lanzó con la dupla Lady Gaga y Bruno Mars.

Vestidos de celeste y rojo, con un look muy particular, la imagen promocional no da cuenta realmente de la profundidad de la canción, una balada pegadiza en la que se prometen amor eterno “si el mundo acabara, me gustaría que sea junto a vos”, dice.

La melodía se acerca más a los trabajos de Mars que a los de Gaga, pero ambos logran fusionarse de una manera única, impulsando, acaso, una de las grandes canciones de 2023.

Se rumorea fuerte que esta canción será parte de la banda de sonido de Joker 2, donde la cantante encarnará a Harley Quinn, una paciente del manicomio Arkham, que se enamora de Arthur/Joker, que interpreta una vez más Joaquin Phoenix.