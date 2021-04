Las conquistas de Horacio Cabak

Durante 30 años, Verónica Soldato y Horacio Cabak mantuvieron una convivencia, tres hijos en común y carreras promisorias. Sin embargo, tras la internación del exmodelo, la familia se vino a pique cuando ella tuvo un percance con su teléfono y precisó uno nuevo para mantenerse comunicada. De esta manera, su esposo le cedió un aparato que no usaba y al prenderlo, la mujer observó conversaciones subidas de tono, relaciones amorosas extramaritales y un escándalo en puerta.



Al día siguiente, Verónica decidió comunicar la historia a Ángel De Brito que brindó su versión al aire y así el escándalo se visibilizó. Por su parte, Cabak afirmó que no hablaría del tema por respeto a sus hijos.



Ahora, el conductor de Los ángeles de la mañana confirmó las supuestas mujeres que se habrían vinculado con el modelo y conductor. El primer nombre que surgió fue el de la periodista Rocío Oliva que fue expareja de Diego Armando Maradona y compartían el trabajo en Polémica en el bar. Otra de las candidatas sería una azafata casada, de 40 años que habría conocido a través de la red social Twitter. Asimismo se suma una fotógrafa llamada Marité De Jesús que habría conocido en el 2020.

Por último, la esposa y madre de tres hijos, Vero Soldato afirmó: “De ninguna manera me voy a arreglar. Tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando que me meten los cuernos. Acá él tuvo todo y eligió eso. Así que bueno ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro. Me parece bien que se saque la careta de la cara. No lo odio y no puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos. Él niega todo. Todas las charlas son una falta de respeto”.