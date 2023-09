Las declaraciones de Tini Stoessel

La cantante Tini Stoessel brindó una entrevista mientras pone manos a la obra en su próximo producto musical. En esa charla afirma que está soltera, no tiene novio y tira por la borda todas las teorías sentimentales que se le endilgaron. Ahora dio una nota al medio internacional titulado Los 40 principales y anunció: “Desde que me separé, los medios me han inventado como cuatro novios. Se ve que amigos no puedo tener”. Así terminó con todas las especulaciones mediáticas.

Asimismo, afirmó que tiene problemas de salud mental que trata con profesionales afirmando: “Quizás, antes no me permitía ser sincera conmigo misma. Lo intentaba tapar”. Por último, declaró: “Al permitirme mostrar que estoy mal, en vez de llegar a esos ­ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, ­encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender la importancia de la salud mental. Por eso lo remarco”.