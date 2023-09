Los Chunguitos, los creadores del megahit Me quedo contigo

La música española supo tener su propio sacudón hacia mediados de los 80, tal como pasó en otras latitudes. El flamenco, la rumba, la música gitana por ejemplo tuvo un pico de popularidad que trascendió las fronteras de la península ibérica en un grupo como Los Chunguitos. La agrupación, nacida hacia comienzos de los 70 en el barrio Vallecas de Madrid, estaba formada por los hermanos Enrique, Juan y José Salazar. Hay que señalar que tras el fallecimiento en 1982 de Enrique Salazar, compositor y vocalista, entró a formar parte del grupo Manuel Salazar, primo de los anteriores. La música era algo común en la familia: todos ellos son miembros de la misma familia gitana extremeña a la que pertenecen, por ejemplo, los artistas Porrina de Badajoz, Azúcar Moreno y Alazán. El nombre del grupo surge de una frase muy común que tenía su familia cuando los retaban, de niños, por apedrear a los trenes. Les decían: “¡Qué chunguitos que sois!”. ​

Ya con su primer disco, de título homónimo y editado en 1977, saltaron a la fama por la canción Dame veneno, que se convirtió en un clásico casi instantáneo. Aquel álbum llegó a vender más de 50.000 copias, todo un verdadero suceso para un debut. A partir de allí empezaron a recorrer los distintos pueblos y ciudades de España.

Sus canciones mezclan rumba gitana y canción melódica española y hablan y tematizan casi en general sobre las condiciones de pobreza, los problemas por las drogas y la marginación de los gitanos y de otros habitantes de los barrios en donde ellos mismos vivían, temas compartidos con otros grupos de rumba gitana, como Los Chichos.

Tal como bien supo señalar el crítico español David Palomo: “Los Chunguitos, junto a Los Chichos o Los Chorbos, nacieron para acabar con la clandestinidad a la que estaba sometido el flamenco y todas sus ramificaciones entre los 70 y los 80 (…) Camarón, Paco de Lucía o Enrique Morente hicieron del flamenco algo universal; y Los Chunguitos, sus hermanas, las Azúcar Moreno, Los Chichos y Ketama convirtieron en comercial la “canción aflamencada”. Y lo consiguieron, además, en una época particularmente complicada”. Además del debut homónimo, grabaron casi una treintena de discos. Entre otros, Vive gitano (1978), Limosna de amor (1979), Pa ti, pa tu primo (1980).

Me quedo contigo,el hit definitivo

Justamente, en aquel disco de 1980 se encuentra la que fue no sólo su canción más famosa sino una de las más populares de la mùsica española de la segunda mitad del siglo XX y que trascendió fronteras y generaciones. Se trata de la canción que lleva por título Me quedo contigo, aunque en la cultura popular también se la conozca como Si me das a elegir. Aquella famosa canción se presentó masivamente en España en 1981 cuando el trío que integraban los hermanos José, Juan y Enrique Salazar la interpretaron en el programa de entrevistas Esta noche, conducido por Carmen Maura. Es muy recordada -y si se busca está muy a mano en la web- la escena antes de que ellos empiecen con la canción. Carmen Maura les pregunta: “Y, ahora, Los Chunguitos con una rumba de aquí te espero. ¿Chunguito, me equivoco?”. A lo que uno de los Salazar le responde: “No, señora, usted nunca se equivoca”. Aquel video, a la distancia, sigue ganando en grandeza y es toda una escuela de cómo interpretar una canción popular en televisión.

“Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza, que lleva consigo, ¡Ay, amor! Me quedo contigo” reza uno de los pasajes de la canción. El crítico argentino Mauro Apicella escribió hace unos años a propósito de esa gran canción: “Comenzaba con palmas flamencas, pero continuaba como una balada de su época, con la voz inconfundible de Enrique, con la guitarra eléctrica y un solo de saxo sensual, que aparecía luego del aquel estribillo que confesaba el por qué de los declaratorios versos anteriores: “Porque me he enamorado, y te quiero y te quiero. / Solo deseo, estar a tu lado. / Soñar con tus ojos, besarte los labios”.

Hay que señalar que al tremendo éxito de esta canción le siguió una tragedia, ya que Enrique Salazar sufrió un cáncer de garganta fulminante y falleció un 24 de junio de 1982. Justamente cuando empezaban a estar ya en la cima del éxito, con seis discos publicados y una carrera cada vez más firme. En la Argentina, aquel tema tuvo su propio recorrido. Uno muy particular. Tanto que terminó volviéndose un hit e imponiéndose a mediados de los 90.

Sucede que fue la cortina principal de, nada más y nada menos, Poliladron: primer programa que Adrián Suar hizo para su flamante productora Pol-ka. Es más, aquella tira semanal la protagonizaba el propio Suar junto a Laura Novoa, conformando una dupla actoral que quedó en la memoria de muchos. El tema y la serie prendieron tanto durante aquella época que hoy día es casi imposible que al pensar en aquella serie no se la vincule y asocie automáticamente con la canción de Los Chunguitos.

El grupo se disolvió a raíz de la salida de la formación de Manuel en 2006. Juan y José continuaron bajo el nombre de Hermanos Salazar. Finalmente, el 11 de noviembre de 2021 anunciaron su separación ­profesional tras 45 años de haber actuado juntos.