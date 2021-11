Las dos caras de la “villana” del show

En Entrelazados, Paula Morales y Tatiana Glikman encarnan a Greta, la villana del show, quien en los 90 competía para ser la número uno de la escuela y ahora vive su presente como directora de la institución. Hablamos con ambas para saber más detalles del programa y su rol.

—¿Trabajaron en conjunto para coincidir en aspectos reconocibles entre la Greta joven y la adulta?

—Tatiana Glikman: Sí, más que nada físico, mañas del mentón, brazos, caras, Greta es la malvada y había un código actoral medio oscuro que no cambia por la edad, y eso se puede ver, y lo supimos antes de grabar.

—Paula Morales: La postura muy física, recta, de bailarina, nos enviaron algunas escenas de cada una y nos amalgamamos, claro que no es la misma con el paso del tiempo, pero coincidimos en eso. Tenemos un lunar que nos identifica.

—¿Qué posibilidades da ser la mala en un proyecto?

—TG: Suma un montón.

—PM: A mí me ha tocado interpretar algunas malas, y creo que es el personaje más agradecido de todos, porque no sólo podes hacer cosas que en la vida real no harías, sino que además tiene mucho matices la mala, Greta es una mala vulnerable, no es la mala porque sí, con un pasado en el que sufrió mucho para llegar a la compañía, no concibe llegar a ningún lado si no es con severidad y sacrificio, es lo que le transmite a su hija. Es severa más que mala, pero termina haciendo cosas malas.

—TG: La mala en la realidad tiene un filtro social, en la serie el personaje sigue sus impulsos y hacer eso es divertido para grabar y actuar.

—¿En algún momento la juzgaron?

—TG: Yo particularmente no, y en este caso no es una villana sin fundamentos, trabaja todo el día, llega con lo justo a los ensayos, y en un punto le gusta saber que lo que logra es por su talento. Nunca juzgo al personaje, sino que trato de digerir y justificar.

A Paula Morales solo le faltó cantar

Si bien Greta canta y baila, el rol de Paula Morales, en su adultez, no le permitió cantar en la serie. “A mí no me tocó la parte de las canciones y la música, me toca la Greta directora, pero me encanta participar de una serie de este estilo disfrutando del trabajo de compañeros y compañeras, es un sueño, además de hacer algo para Disney. Muy ansiosa por que se vea, que se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo y nos doblaron a 18 idiomas”, dijo en exclusiva, a horas del estreno, a diario Hoy.