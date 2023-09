Las herencias polémicas en la farándula argentina

Las familias son el núcleo perfecto, pero cuando los seres queridos parten hacia otro mundo posible suelen despertarse miserias y polémicas por los bienes materiales, la división de propiedades, o las exigencias que requieren los derechos y obligaciones sobre las herencias. Hoy vamos a repasar los conflictos que se dieron dentro de la farándula argentina, más precisamente en los fallecidos y sus familiares.

Por muchos años, la vedette Zulma Faiad y el locutor Daniel Guerrero estuvieron casados, fundaron una familia con sus dos hijas Daniela y Eleonora y todo marchaba sobre ruedas. Luego de casi una década de matrimonio, la pareja decidió que había llegado el final, por lo que siguieron caminos por separado con una excelente relación. Con el paso del tiempo, las chicas trabajaron, crecieron y también fundaron sus propios clanes. Por otro lado, Daniel estaba en una situación de salud muy complicada y cesó su trabajo. Luego abandonó este mundo. En ese momento surgió una pelea entre sus hijas por lo que es la herencia.

Sucede que el hombre hizo una extensa declaración en su testamento pero dejó un porcentaje mayor a Eleonora en detrimento de Daniela por lo que todo explotó por los aires. La relación familiar no fue la misma y ambas se pelearon y también esta trifulca tuvo sus episodios en los medios de comunicación. Daniela estaba furiosa, cuidó a su padre y afirma que hay una sociedad entre su hermana y la madre para quedarse con todo. Por su parte, ellas, muy heridas, respondieron con mucha calma, negaron todos los cargos y afirmaron que no iban a seguir peleándose de forma mediática. Por su parte, Zulma dio a entender que esta situación la tenía a mal traer debido a que se trata de su familia y no deja de ser desagradable. Así, solo concurre a entrevistas muy cuidadas y trata de no referirse al tema. Además alegaron que van a estar arreglando todo en el ámbito privado para evitar estos malos momentos.

A fines de 2022, Lidia Satragno, más conocida como Pinky, dejó este mundo. Recordemos que la mujer fue reconocida por su trabajo como periodista y fue madre de dos hijos llamados Leonardo y Gastón. El primero murió tras padecer una larga enfermedad mientras que el segundo fue el responsable de cuidar a la mujer que estaba internada en una clínica por sus problemas de salud. Al momento en que la comunicadora se murió, los herederos de Leo empezaron la sucesión de la abuela mientras que Gastón denunció que faltaban papeles inherentes a una casa de Palermo y unos terrenos en Mar del Plata. Todo habría sido vendido y la repartija de dinero sería en una parte desigual. Con mucho cuidado, las partes no dieron demasiada información al respecto, por el contrario, lograron un hermetismo y un perfil bajo sin exponerse. Lo único que todos afirmaron muy indirectamente fue el amor que se supieron tener, defendieron su buen nombre y apelan a que todo pueda solucionarse.

Otro conflicto fue la muerte del periodista Jorge Jacobson. Luego de dejar este mundo, sus tres hijas comenzaron una guerra por una casa. Si bien el padre les donó una casa y se repartieron otros bienes, el problema habría surgido cuando una de ellas se instaló en la propiedad, pero luego no se fue. Por otro lado, se fueron haciendo arreglos y pagos de impuestos que habrían requerido dinero y ahora están consensuando estos temas en la Justicia.

Jorge Ibáñez, el rey de la moda en argentina

Reconocido como diseñador de modas y convertido en toda una celebridad en el mundo de las pasarelas, Jorge Ibáñez fue una estrella que vistió a todas las famosas de nuestro país y del exterior. Asimismo, supo ser íntimo amigo de todos los artistas de primera línea. Sin embargo, en plena cúspide de su carrera profesional, el hombre sufrió un problema de salud y falleció adentro de su casa. Por otro lado, la familia comenzó una investigación al respecto y todo ocurrió por causas naturales. Asimismo, ahora la madre del modisto y su hermana llamada Alejandra que ejerce la medicina en Colombia mantienen una fuerte pelea legal por la herencia del hombre.

La señora vive en el departamento que era de su hijo y tiene un automóvil mientras que la hermana que está casada y tiene dos hijas afirma que hay más propiedades que fueron mal administradas. Por su parte, la más joven alega que había 20 viviendas y dólares en varias cuentas que fueron mal invertidas por su madre que está bajo la influencia de un entorno maligno. Por otro lado, la mujer y madre de este clan declaró que no se habla con su heredera debido a este problema, tiró por la borda todas las teorías y desea vivir en paz.

Ha pasado mucha agua por debajo del puente y nunca han podido ponerse de acuerdo por fuera de la Justicia. Con peritos contables que pudieron investigar y un sinfín de trámites, las dos mujeres no se hallaron y protagonizaron una discusión en el que supo ser el atelier de Jorge. Hasta el momento las relaciones familiares no se acomodaron ni tampoco el diálogo.

La vida de Beatriz Salomón

Reconocida como actriz, modelo y vedette, Beatriz Salomón hizo su vida en los medios de comunicación y ganó fama más popularidad con el sketch de Olmedo. Además, estaba en sus filmes y en las obras de teatro. Con el paso del tiempo, La Turca vivió muchos amores, pero se enamoró de Osvaldo Ferriols, un médico cirujano muy reconocido. La pareja se casó y además tuvieron dos hijas adoptivas llamadas Noelia y Betina.

Todo marchaba sobre ruedas hasta que un programa de espectáculos le hizo una cámara oculta al profesional de la salud mientras atendía a chicas transexuales en su consultorio. Esto no tiene nada de raro hasta que lo mostraron solicitándoles favores sexuales a cambio de las operaciones. Esto desató un escándalo más la separación del matrimonio y un juicio por la tenencia de las chicas.

La mujer sufrió una enfermedad terminal que la llevó a la muerte y sus hijas quedaron viviendo junto a la señora que supo criarlas. Por otro lado, el médico se acercó a las chicas y trataron de recomponer la relación. Asimismo, la casa de la artista quedó para las chicas que hoy transitan la facultad y la escuela secundaria respectivamente.

Un legado mediático

Reconocido como gestor de la pantalla chica en Argentina, Héctor Ricardo García dejó este mundo en 2019. Allí mismo, quien supo ser su compañera, la periodista Anabela Ascar, quedó en la residencia que supieron compartir mientras duró la relación sentimental que tuvieron por décadas. Allí mismo es que iniciaron los problemas, porque la hija del hombre comenzó la sucesión e inició los trámites para que se pueda llevar a cabo la división de bienes, entre otros.

Vale mencionar que, desde hacía años, la relación entre el padre y la hija no era la mejor ni la más fluida según parecía. Esto indicaron algunos, aunque otros afirmaban que todo marchaba sobre ruedas. La cuestión radica en que el empresario dejó este mundo y las mujeres de su vida tuvieron que ponerse de acuerdo para poder dividir la herencia. Así sucedió que la heredera quería la casona donde habitó su papá mientras que la comunicadora se negaba a abandonar la casa pidiendo una compensación económica. Así fue notificada y debió mudarse. La mansión será demolida para hacer una torre con departamentos.

Por su parte, las chicas llegaron a un acuerdo económico para poder terminar con el asunto. Si bien no lograron acordar al instan­te, lo cierto es que pudieron consensuar para que ambas pudieran alcanzar la paz y seguir con sus vidas.