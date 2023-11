Las revelaciones de Belinda

La cantante y actriz Belinda se encuentra trabajando en lo que será el lanzamiento de su nuevo disco que prontamente estará disponible en todas las plataformas digitales.

Estas canciones revelarán verdades y tendrán dedicatorias personales. Así lo expresó la mujer en un recital que dio en México de forma reciente. Respecto a ello, declaró: “Este disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar”.

Vale mencionar que la mujer, que nació en Madrid, acaba de cumplir 34 años y se encuentra soltera. Recordemos que terminó su noviazgo y posterior compromiso con su colega Christian Nodal, pero no sucedió en buenos términos. Si bien no dieron muchos detalles, lo certero es que hubo problemas de dinero luego de la ruptura definitiva. También habló sobre ello: “Hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente pensé que yo también tenía algo que decir. El primer sencillo va a salir a finales de enero, estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen porque es un disco muy real”.

Asimismo, la mujer declaró sobre el disco: “Nadie escribe mis canciones. Las escribo yo. Estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón y es para ustedes, así que espero que lo disfruten, sale a finales de enero”. También aseguró: “A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Hoy decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso”.