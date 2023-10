Las separaciones contemporáneas en Hollywood

Las relaciones amorosas surgen en un momento y los tortolitos suelen pensar que pueden ser para siempre. Pero las asperezas pueden hacer mella y esto, entre otras causas, puede funcionar como dispositivo para poner un punto y aparte a cualquier vínculo. Las separaciones y divorcios pueden ser una situación triste pero también una nueva vuelta de página para comenzar muy bien y desde cero. Siempre hay distancias sentimentales que pueden funcionar a modo de impacto en la audiencia.

La más reciente está dada por la decisión que tomaron los artistas nacidos en Australia que no son otros que Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness que pusieron un cierre al matrimonio que compartieron por casi treinta años. Ahora anunciaron que empezaron sus trámites de divorcio y están consensuando los términos sobre cómo será. La crisis había iniciado en plena época de la pandemia cuando la vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la enfermedad del coronavirus. Allí el tiempo se detuvo y todos debimos permanecer dentro de los hogares. La convivencia y otros motivos fueron los disparadores de esta situación por otro lado los rumores que se avecinaron afirmaron que quizá también tenía que ver con la huelga de actores y guionistas que se vino dando en Estados Unidos debido a la falta de pagos y leyes laborales que protejan a los trabajadores. La expareja está viviendo en casas separadas y pusieron en venta la mansión de Sídney donde criaron a sus hijos. Por otro lado, ambos subyacen en Estados Unidos donde se encuentran estudiando los proyectos próximos donde van a estar inmersos.

Un matrimonio mediático

La empresaria Kris Kardashian supo estar casada por muchos años con el abogado de O.J Simpson para luego separarse y empezar desde cero mientras criaba a sus hijos. Luego conoció a un atleta olímpico llamado Bruce que sería su segundo marido. Los adultos anexaron sus familias ensambladas y les daban la bienvenida a dos hijas en común. La unión continuó por casi más de dos décadas. Sin embargo, los problemas empezaron cuando Bruce decidió empezar el camino de transición para poder cambiar de sexo. Pero estas no fueron las consecuencias de la ruptura sino que fueron por otras ya existentes entre la pareja. Por otro lado, la mujer ahora se llama Caitlyn Jenner acusó a su ex de ser violenta con el dinero. Por otro lado, los trámites se llevaron a cabo con total normalidad, ellos iniciaron la división de bienes pero además pudieron acordar los tratos de las hijas en común Kendall y Kylie. Para ese entonces, la empresaria del clan Kardashian decía: “Hemos concluido nuestro matrimonio, pero no es el fin de nuestra relación. Siempre querré a Bruce, pero ya no somos una pareja en el sentido estricto de la palabra”. En la actualidad, Kris sale con un empresario llamado Corey Gamble y Caitlyn conoció a una modelo trans, Sophia Hutchins.

Una pareja hot

En los años 90, la actriz Demi Moore estaba comprometida con Emilio Estévez para pasar por el altar hasta que dejó todo porque había conocido al galán de la película Duro de matar Bruce Willis. Así el flechazo fue inmediato, empezaron a salir para casarse en 1987. A la inmediatez, los casados llamaron a la cigüeña y les dieron la bienvenida a tres hijas que hoy son adultas.

Todo parecía muy ameno puesto a que lo tenían todo como una familia, la fama y el dinero de sus trabajos como artistas. También eran responsables de las tres menores de edad pero todo llegó a su fin antes que llegara el cambio de milenio y es por ello que se divorciaron. Así decía Bruce antes de retirarse: “Nos damos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestras hijas y nuestra amistad continúa, pero la institución ha sido anulada”.

El romance de Tim Burton

El director de cine Tim Burton conoció a Helena Carter en un rodaje y empezaron una relación que duró trece años. Esta unión los impulsó a seguir juntos y trabajaron en muchos proyectos. Si bien nunca llegaron a pasar por el altar, la pareja tuvo dos hijos en común. Tampoco existió una convivencia por lo que ambos compartían un techo aledaño. Luego de la Navidad del 2014 hicieron saber que ya no daba para más: “Tim Burton y Helena Bonham Carter se separaron de manera amistosa hace unos meses y han continuado siendo amigos y cuidando juntos de sus hijos”.

El amor en la música

Durante los 90, la cantante del grupo No doubt Gwen Stefani era una rubia debilidad frente a una banda mientras que asistía a un evento no sabía que se iba a encontrar con el amor de su vida. Así fue que conoció a Gavin Rossdale, un músico de la banda Bush donde se desempeñaba como guitarrista. Es más, sus proyectos estaban compartiendo una gira y así comenzaron a escribir la historia de amor. Así estuvieron siete años de novios para luego casarse en el 2002. Tiempo después van a llegar los tres hijos en común que son Kingston, Zuma y Apollo. De forma inesperada, la pareja anunció su retiro en el 2015 y firmaron un comunicado que rezaba: “Aunque los dos hemos tomado la decisión conjunta de no seguir siendo compañeros en el matrimonio, seguimos siéndolo en la paternidad y nos comprometemos a criar juntos a nuestros tres hijos en un entorno feliz y saludable”. Luego ella conoció a Blake Shelton que ejercía como jurado en The voice, se conocieron allí y se casaron luego de cinco años.