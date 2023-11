Latin Grammy 2023 con impronta argentina

La ceremonia de los Latin Grammy 2023 tuvo su edición en la ciudad de Sevilla, España y la alfombra roja ya vio pasar a los mejores artistas del mundo entero. Esta es la primera vez que una de las ediciones se hace por fuera de Estados Unidos.

Vale mencionar que este evento es una reliquia internacional puesto a que corona a los mejores artistas de la música compuesta, grabada y producida en América Latina. Para esta ocasión, llega la oportunidad de las producciones que fueron realizadas entre el 2022 y el 2023.

En la primera instancia, el músico, productor y compositor Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, fue el primero en valerse de uno de los galardones. En este sentido, el hombre fue premiado y obtuvo una estatuilla a la Mejor canción urbana por su trabajo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″.

Al momento de recibir el galardón, afirmó: “No estoy acostumbrado a hablar. Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias”. Asimismo, agregó: “Esto se lo quiero dedicar a todos los pibes y pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho, en serio. ¡Y vamos Argentina, la concha de la lora!”.

Por otro lado, el Quinteto Ástor Piazzolla ganó en la terna de Mejor álbum de Tango con el álbum Operation Tango. Por su parte, el productor Darío Vaccaro anunciaba al respecto: “Mi profesor de la escuela me decía no te des vencido ni aun vencido. Y la verdad que con este álbum pasamos por muchas dificultades. Empezamos a trabajar en pandemia y, después de tres años de mucho esfuerzo y trabajo, logramos lanzarlo al mundo”.

La otra argentina que la rompió fue la diva Nathy Peluso que se coronó por su clip y declaró en un emocionante discurso: “Ustedes saben que yo creo en el teatro, creo en la ficción, me fascina el cine y para mí la música nos da la oportunidad de contar historias y plantearlas con imágenes. Este video fue un viaje emocional y un viaje cinematográfico, gracias a mis amigos que me ayudaron a llevarlo a cabo. Yo solo quería perseguir a un chabón por las calles de Nueva York y decirle que estaba buenísimo”.

Asimismo, la cantante, radicada en España, dio palabras sentidas hacia todas las mujeres.

El intérprete Dante Spinetta se consagró bajo la categoría Mejor canción alternativa por el proyecto El lado oscuro del corazón. Al recibir el premio, acertó: “Esto es una emoción enorme, quiero agradecer primero a Dios y a mis hijos, Brando y Vida”.

Por otro lado, la gala contó con la presencia de la China Suárez; su exnovio, Rusherking; Zaira Nara; la cantante Cazzu y su esposo; Christian Nodal, que ganó un premio; Danna Paola, que fue encargada de presentar un momento especial de la noche; entre otros que han mostrado sus mejores ropas en este evento internacional.

Además, otros ganadores de los Latin Grammy 2023 fueron Shakira, Bizarrap, Natalia Lafourcade, que se fueron a su casa con varias premiaciones.

Karol G hizo historia por ser la primera artista femenina que ganó en la categoría de Mejor álbum de música urbana, pero también se llevó el premio por Mejor álbum del año, gracias al trabajo Mañana será bonito. Al momento de agradecer los premios que se llevó consigo, afirmó: “Soy supermala para hablar en estos momentos, pero es un honor recibir esto frente a tanta gente que admiro. Estoy feliz de tener aquí a parte de las personas que hicieron equipo conmigo. Este álbum me cambió la vida. Gracias a todos”.

Por su parte, Julieta Venegas, enfundada en un vestido lila, ganó un premio y dio un emotivo discurso. Vale mencionar que lo hizo dentro de la terna a Mejor álbum vocal.

Asimismo, la italiana Laura Pausini dio su mejor versión al abrir uno de los números en el piso. La siguió el colega Rauw Alejandro, que hizo una reversión de la canción Se fue de la ganadora en la categoría Persona del año, Laura Pausini. Luego, el hombre afirmó su paso mágico gracias al tema Baby hello con una impronta rockera y con la compañía de Juanes.

Por su parte, Maluma fue otro de los músicos que tomó poder en el escenario e interpretó Según quién, pero también dio su rato para otros temas reversionados tales como Procura y Dónde estás, junto a Carín León.

Por otro lado, la cantante Shakira se llevó todas las miradas, ya que cantó la canción Acróstico y, además, disfrutó de una premiación.

Al obtener el premio, la cantante Shakira aseguró: “Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que les va a brindar toda su risa, porque se la merecen. Estoy pensando en las canciones que voy a escribir y en la gira que voy a hacer. El pasado no vale nada, solo se recuerda el futuro”.

También llegó el turno de una colaboración extrema entre María Becerra y el español, Pablo Alborán, dándole la voz a la canción Amigos. La magia sucedió en el escenario y cautivaron la mirada de todos los presentes.

Entre los otros artistas de índole internacional que también aparecieron para hacer presentaciones únicas sobre los escenarios y regalaron momentos memorables se encuentran Kany García, Peso Pluma, Ozuna, David Bisbal, Camilo y León Leiden.

En cuanto al argentino Gustavo Santaolalla, fue galardonado por el Consejo Directivo de la academia de la Grabación. Por otro lado, los argentinos Charly Alberti y Zeta Bosio, que supieron integrar Soda Stereo, también tuvieron una mención especial por la excelencia. Los músicos fueron a la gala y recordaron a Gustavo Cerati, el tercer integrante de esta banda estelar que nació en Argentina.

Allí, recordaron al líder que falleció en el 2014 y afirmaron: “Gustavo esta noche nos hace falta mucho más que nunca porque él fue nuestra voz, el genio que nos llevó adelante, el que le dio letra a las canciones. Realmente es un manto que nos cubre y acompaña a todos lados a los que vamos”.

El momento más intenso de la noche se dio por la presencia de los tortolitos, que no es otra que la parea compuesta por Nicky Nicole y Peso Pluma. Ambos se hicieron un espacio entre las abultadas agendas y llegaron juntos por la alfombra roja de los Grammy 2023. Primero llegaron tomados de la mano, enfundados en sus mejores galas. Luego, él la tomó de la cintura y la besó apasionadamente ante la mirada atenta de todos los presentes.

En la terna Mejor video musical versión larga, Camilo logró llevarse un premio por su proyecto titulado El primer tour de mi vida. Por otro lado, Carlos Vives ganó en la terna Mejor álbum por el trabajo Escalona.

La noche tuvo su momento especial cuando se homenajeó a Rocío Jurado, que ha brillado sin cesar dentro del arte europeo. La responsable fue Rosalía, que cantó unas canciones en su honor.

Por otro lado, las cantantes Shakira, Karol G y Natalia Lafourcade fueron las más premiadas y supieron agradecer al público. Asimismo, las dos primeras aseguraron que su trabajo, en sus inicios, fue muy difícil y que en la actualidad, la realidad las encuentra de una forma más cómoda.

La conducción de la velada estuvo a cargo de Paz Vega, Sebastián Yatra, Danna Paola y Roselyn Sánchez. Asimismo, durante la noche, hubo más homenajes a artistas españoles, tales como Lola Flores, Paco de Lucía o Antonio Banderas, que recibió un galardón especial y, además, afirmó: “Trato de trasladar que la gente tiene que pensar que entrando en profundidad en esos mundos conseguirán algo muy importante, que es no ser manipulados y tener personalidad para decidir sobre sus propias vidas. El arte es la mejor manera de aprender a vivir y ser único y especial”.

Con una impronta fuerte y con mucho esfuerzo en la producción, la gala terminó mostrando el trabajo, el esfuerzo y la calidad musical de los artistas latinos. La fiesta fue un éxito, al igual que el sinfín de números que pasaron por los escenarios y la hermosa velada.