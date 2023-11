Ignacio Quesada brilla en Cambio cambio

Cambio cambio, de Lautaro García Candela, tiene a Ignacio Quesada como protagonista. El dinámico relato le ofrece al actor la posibilidad de desplegar su talento contando la vida de un joven que se queda atrapado en una red de cambio de dólares. Por acá cuenta detalles de la propuesta.

―¿Cómo te sentís con el estreno, finalmente, de la película?

―La sensación de que ahora se estrene es muy linda, es muy lindo. Bueno, que llega a este punto el proyecto, que es medio una de las últimas instancias, quizás no. En las cuales ya se le muestra al público la película y el trabajo que se estuvo haciendo y es muy emocionante, por eso, por revivir todo lo que fue el proceso de creación de la peli, cada uno lo visita de su lado. Yo lo digo desde el mío y de, bueno, la espera también, porque desde el casting me mandaron el guion al tiempo. La grabamos, ensayamos, al tiempo la grabamos y grabamos en dos partes a finales del 2021 y al principio del 2022. Después todo el proceso de postproducción en el que yo ya no participo más, salvo por algunas cosas, quizás de doblaje de audio que fui a grabar, hasta que sale y se pudo ver, por ejemplo, el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Todo eso va generando ganas de verla y expectativas. La peli es hermosa, es muy linda, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho verla. El año pasado de esto, en el Festival de Mar del Plata, y ahora me pone muy contento también verla de nuevo. Obviamente, en una pantalla grande, que es muy lindo, que es muy diferente a verla en la compu o en la tele. Además, la posibilidad de poder mostrársela a la gente que uno quiere que vaya.

―¿Con qué crees que va a conectar la gente?

―Es un proyecto que yo creo que se puede empatizar mucho. Me parece que está contada desde unos personajes superqueribles, que son muy cercanos, que viven en circunstancias modernas y actuales y de esta parte del mundo, particularmente, del microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con estas circunstancias económicas que nos tienen a todos pendientes para ver cómo hacer para sobrevivir. Son personajes cercanos que están viviendo solos sus primeras búsquedas propias y desde uno mismo, en las primeras búsquedas de toda la vida, de los gustos, de lo que uno quiere hacer. Por los deseos, las proyecciones, el conocer gente, las oportunidades que van apareciendo.