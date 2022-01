Leonardo DiCaprio: el galán estuvo en boca de todos tras sus fotos en las playas del Caribe

Sin lugar a dudas Leonardo DiCaprio es uno de los actores más célebres y exitosos de Hollywood. Cada película en la que actúa es un éxito y, a pesar de algunos pocos escándalos que se han filtrado, su vida privada no tuvo muchos incidentes condenables. Sin embargo, cada declaración o acción suya siempre tiene repercusión en las noticias.

Será por eso que los medios no pierden oportunidad de infiltrarse en sus asuntos más íntimos. Después de un año intenso con la filmación de No mires arriba, película que es furor en Netflix desde su estreno, en la cual se plantea qué podría pasar con la humanidad ante su posible extinción; DiCaprio partió de vacaciones junto a su novia, la modelo Camilla Morrone, a la Isla San Bartolomé, ubicada en el mar Caribe y perteneciente a los territorios de ultramar de Francia.

Unas merecidas vacaciones que podrían haber pasado desapercibidas si no fuera porque el diario británico Daily Mail publicó en exclusiva fotos del actor, su pareja, y amigos en la playa. En las imágenes, se los puede ver disfrutando del mar y de la compañía; pero lo que llamó la atención, y por eso se viralizaron, fue el físico de DiCaprio.

Es que para algunas personas, la figura del protagonista de Titanic no corresponde con el estereotipo que se espera para uno de los galanes más taquilleros de la industria, siguiendo cánones de otros tiempos en donde la delgadez era lo que primaba para los intérpretes.

Tantas fueron las cargadas hacia el actor, que la cuenta de Twitter satírica Les Cinéphiles lanzó una fake new que enloqueció a los usuarios de la red del pajarito. “La exnovia de Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, detalla la peor cita de su vida con el actor: Alquiló un cine completo y me hizo ver todas las películas de Star Wars, mientras corría con su sable de luz pretendiendo luchar contra los malos”, publicaron, para reírse de DiCaprio.

Quien tampoco se quedó atrás con las bromas fue su excompañera de elenco, Jennifer Lawrence. La actriz, invitada en The Late Show with Stephen Colbert, habló de su experiencia filmando con Leo y Timothée Chalamet.“Me enloquecieron ese día. Timothée estaba emocionado por estar fuera de su casa. Creo que era su primera escena. Y Leo había elegido la canción que estaba sonando en el auto y estaba como sabes, esta canción es sobre, ya sabes, bla, bla, bla. No lo sé, solo recuerdo haberme sentido miserable aquel día. Pero son buenos chicos”, dijo.