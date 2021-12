"Little Things" la nueva canción navideña de ABBA

ABBA compartió un adelanto del videoclip de "Little Things", un villancico que formará parte de su próximo disco "Voyage".

El nuevo disco de la banda sueca saldrá a la venta este viernes y sus canciones “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” ya se clasificaron respectivamente en el sexto y el séptimo lugar de la lista de los 10 mayores éxitos.

Esta locura por la legendaria banda marcó un nuevo récord. Los pedidos anticipados de Voyage en los últimos tres días llegó a más de 80 mil copias. Según su sello discográfico superó la marca que tenía Take That para sus álbumes Progress y III.

Escuchá la canción completa