Llega un documental sobre un hecho doloroso

El director Paul Taylor y Francisco Goldman, escritor de El arte del asesinato político: Quién mató al obispo, revelaron a diario Hoy el proceso de trabajo que hicieron para The Art of Political Murder. Se trata de un documental que repasa el brutal asesinato del obispo Juan Gerardi y que llega hoy a HBO a las 23.

—¿Cómo llegás Paul al trabajo de Francisco?

—Paul Taylor: Me acercaron el trabajo de Francisco y me invitaron a hacer un documental, a las 20 páginas ya me involucré, porque es un libro brillante.

—¿Y vos, Francisco? ¿Cuáles fueron las sensaciones al transformar tu libro en película?

—Francisco Goldman: Anteriormente habían querido llevarla al cine, fue un proceso aburrido de escuchar a gente de varias plataformas. Fue horrible y realmente pensé que nunca se iba a producir el filme, pero finalmente llegó a HBO, donde obtuve el mejor feedback, me quedé feliz por la primera charla. Me pidieron contactos de algunos medios en Guatemala y luego fui a rodar mi parte.

—Más allá del libro ¿qué sabías que sí ibas a contar, que dialoga con la historia política y social de Latinoamérica?

—Paul Taylor: Tenía el libro, que era de una gran ayuda, con mucha información, un trabajo de varios años, y él mantiene una larga relación con muchos de los involucrados, así que el trabajo que usualmente se hace antes de rodar, ya estaba. Tal vez el desafío fue enfocar todo de otra manera. No hay una sola pista que haya involucrado a los culpables, son miles, entonces era difícil pensar en narrar el caso sin contar la historia de Guatemala.