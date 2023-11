Llega una nueva Semana del Festival de Cannes

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché du Film del Festival de Cannes presentan, en paralelo a la 15ª edición del mercado audiovisual Ventana Sur, la Semana de Cine del Festival de Cannes 2023, que se realizará en el cine Gaumont del 27 de noviembre al 3 de diciembre.

La Semana de Cine del Festival de Cannes propone una selección de seis películas galardonadas en la última edición del certamen –no estrenadas aún en Argentina–, presentadas por el director general del festival, Thierry Frémaux, que también ofrecerá una master class el martes 28 de noviembre bajo el título “El cine (del) mañana”. Las entradas para las películas podrán adquirirse en la boletería del cine Gaumont. Las entradas para la master class se retiran el día de la charla en la boletería del Gaumont. Perfect days, de Wim Wenders, Anatomy of a fall, de Justine Triet, Fallen leaves / Hojas de otoño, de Aki Kaurismäki, Monster, de Hirokazu Kore-eda, About dry grasses, de Nuri Bilge Ceylan, y The zone of interest, de Jonathan Glazer, son los títulos que se podrán ver en exclusiva. Mañana habrá una red carpet con personalidades de la cultura local, para celebrar el inicio de la nueva edición.