Patrick McManus: “Sentí que era una historia fascinantemente efectiva”

Patrick McManus, el showrunner de Dr. Death, que se ve en USA Network con estreno de episodios cada domingo, habló en exclusiva con Hoy para revelar detalles de la os­cura historia del doctor que perjudicó a miles de pacientes.

—¿Es difícil imaginar hoy en día contenidos con tanta oferta?

—Para mí mucho de esto está fuera de mi control, me refiero a que a menudo me traen historias y hay tanta oferta, como acabás de decir, que quiero que la gente que lee la historia o escucha la historia entienda que lo que acaban viendo es solo la punta de un enorme iceberg de material que se desarrolla durante todo el año. Así que tengo que tratar de averiguar por mí mismo; cuando estoy desarrollando historias como la de Dr. Death, pienso, ¿es esta una historia que se va a abrir paso a través de todo lo demás? Y para mí eso es parte de lo que me atrajo de Dr. Death, se sentía que era una historia completamente original, como si fuera una nueva forma de contarla en formato true crime. En este caso, nos muestra una parte de los sistemas que fallan, como el sistema médico, que creo que no se suele tener en cuenta, así que siempre que pienso en lo que voy a hacer a continuación, cuando alguien me trae algo, tengo que preguntarme si esto va a ser nuevo y fresco. ¿Se trata de una historia que la gente no conoce de verdad? Y la ejecuto de una manera que les afecte y que les haga sentir como si no la hubieran visto antes en televisión, porque hay muchas maneras diferentes de contar la misma historia. Estoy constantemente tratando de encontrar una nueva manera de contarlo, y eso es solo para que la gente tenga la capacidad de experimentar la historia de Dr. Death. Fue una historia realmente eficaz y fue una historia que la gente necesitaba escuchar y que, en mi opinión, en este caso necesita ver.

—Ya se había contado de manera documental. Para vos, ¿había que contarla desde la ficción?

—Cuando me la trajeron por primera vez sentí que era una historia fascinantemente efectiva. Me asustó. Me hizo querer saber más y luego los personajes eran tan fascinantes que solo quería explorarlos, pero en el proceso de escribirla con los guionistas fue cuando realmente empezamos a explorar y a profundizar en esta idea del fracaso sistémico en la comunidad médica y en lo que realmente sentíamos como guionistas. Y luego como directores y actores, y todos los demás que entraron en el desarrollo de la imagen, nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de ser capaces de mostrar de que algo podía afectarlos.