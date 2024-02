Llega una nueva Twister a los cines

En julio llega Tornados, la épica película de desastres naturales que regresa con un emocionante viaje en la pantalla grande, poniendo a los espectadores en contacto directo con una de las fuerzas más maravillosas y destructivas de la naturaleza.

De los productores de las series de Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, llega un capítulo actual del éxito de taquilla de 1996. En esta oportunidad será dirigida por Lee Isaac Chung, el guionista y director nominado al Óscar por Minari. Los protagonistas serán la nominada al Globo de Oro, Daisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing, Normal People), y Glen Powell (Anyone But You, Top Gun:Maverick), como fuerzas opuestas que se unen para intentar predecir, y posiblemente controlar, el inmenso poder de los tornados.

Edgar-Jones interpreta a Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado en sus años universitarios. Ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens (Powell), la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo. Cuanto más peligroso, mejor.

A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatan fenómenos aterradores nunca antes vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

Tornados también está protagonizada por el nominado al Globo de Oro, Anthony Ramos (In the Heights); y David Corenswet (próximamente en Superman: Legacy). Además, tiene un elenco nuevo compuesto por Brandon Perea (Nope), Sasha Lane (American Honey), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina), Nik Dodani (Atypical) y la ganadora del Globo de Oro, Maura Tierney (Beautiful Boy).