Lo nuevo de Augusto Giannoni

Formado como baterista, cantante, y autor, Augusto Giannoni forjó su carrera como solista o como integrante del grupo Fantasmagoría, entre otros. A principios del 2014 inició su lanzamiento independiente en el formato canción y ahora está promocionando una versión en castellano del clásico Sometimes always, de The Jesús and the Mary Chain. Durante una entrevista con diario Hoy, el artista reflexionó sobre su presente profesional y los proyectos.

—¿Bajo qué circunstancias surge este single reversionado? ¿Cuáles son los detalles de la obra en cuestión?

—A esta producción la empezamos a armar con Julieta Cingolani. Es decir, primero traduciendo la letra al castellano, sin imaginar que luego la íbamos a grabar. Además, aprovechamos su núcleo principal, puesto que es una conversación entre un hombre y una mujer. En este sentido, nosotros jugamos a transformarnos en los intérpretes de esos diálogos. Por ese entonces, estábamos preparando el show que sería la presentación del LP titulado Ángeles negros, que salió en el 2020, pero los inicios de la pandemia más el aislamiento frustraron este momento. De esta manera, para sublimar esa imposibilidad, nos juntamos en mi home studio y armamos la versión, sin pensar en publicarlo. A fines de 2021, encontré el proyecto a medio mezclar, lo terminé para luego publicarlo. La formación se completa junto a Julieta Cingolani (voz y bajo), Bruno Pilia (baterías) y Francisco Paco Gómez (guitarra eléctrica).

—¿Cómo innovaste en esta canción?

—Es la primera vez que versiono una canción al castellano, esa fue una innovación personal. Siempre me pareció muy delicado el hecho de interpretar letras en otro idioma. Sin embargo, esta vez, me animé a hacerlo. Siento que le cumplimos a los Jesús.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Tengo planeada una fecha en Pura Vida para mediados de mayo, ya que empezamos a ensayar para esa presentación con una nueva formación. Estoy trabajando en un LP nuevo, un desafío de estilo, un disco de canciones bluseras, se trata de una picardía personal que desde hace tiempo anhelaba hacer.

—¿Qué sello personal le agregaste al simple?

—La grabación y la producción de la mezcla, las guitarras acústicas. Sobre todo la interpretación de la letra que hice con Julieta.