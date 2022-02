Kate del Castillo: “Teresa Mendoza tiene mucho que ver conmigo”

Reconocida mundialmente, la actriz Kate del Castillo realizó un evento virtual en el que habló sobre su vida y carrera para presentar la segunda temporada de La reina del sur, que, de lunes a viernes a las 23.10 puede verse en Telemundo Internacional. Diario Hoy dialogó con la actriz para saber más de esta propuesta, que ya tiene una tercera temporada rodada y en la que Castillo, una vez más, se pone en la piel de Teresa Mendoza, la mayor traficante de drogas de España.

La historia de la segunda temporada narra cómo, ocho años después de haber salido de México y viviendo bajo el Programa de Protección de Testigos en la Toscana italiana, en compañía de su pequeña hija Sofía (Isabel Sierra), Teresa sigue adelante con su vida. Sin embargo, todo cambiará cuando Sofía sea secuestrada por Epifanio Vargas (Humberto Zurita), el malévolo político mexicano que quiere obligar a Teresa a regresar a México.

—¿Cómo es para una actriz convivir tanto tiempo con un personaje, y de estas características, tan fuerte?

—Mientras el personaje sea a todo dar, está increíble. Tampoco es que haría un personaje que fuera mi único personaje toda la vida. Sin criticar absolutamente a nadie, como un Tin-Tan o un Chabelo, que además han hecho películas increíbles, a mí eso no me gustaría. Lo increíble de ser actriz es poder interpretar diferentes personajes que no tienen que ver nada contigo. Teresa tiene mucho que ver conmigo, más bien Kate tiene mucho de ella, y le presto cosas de mi personalidad a ella, por algo me llamaron para interpretarla. Para mí ha sido un gusto, no me ha dado flojera, claro que ya no se dará otra temporada, la última será la 3. Estoy feliz de haberla hecha tres veces en mi vida, me quedo muy satisfecha. También hay que saber cuándo retirarse y terminar con una serie y un personaje muy bien y hasta arriba.

—¿En algún momento de tu carrera soñaste trabajar en la biopic de algún personaje histórico o popular, de México, Estados Unidos u otros países?

—No he pensado en trabajar en un personaje histórico, no sé por qué no me ha llamado la atención. No es por nada, pero mi directora de la escuela donde estudié no hace nada que no sea contemporáneo, por ejemplo, yo no he hecho clásicos. Ahora voy a interpretar a

Tolstoi modernizado, pero creo que tiene que ver con un poco de inseguridad y miedo, porque hacer un clásico requiere de mucho coraje para hacerlo. Tampoco es que me llame mucho la atención, me gusta lo moderno y lo contemporáneo, no creo que me pueda meter en algo así por ahora, pero sí en una Anna Karenina moderna o como hice en The way she spoke, mi monólogo, moderno, hablando de mi país, en inglés, en un teatro clásico de Nueva York. Esos retos son los que me convocan, no es algo que no haría, claro, pero no me llama la atención.