Esteban Meloni: “Tenía mucha ilusión de trabajar en España”

Esteban Meloni es uno de los actores más solicitados por las productoras internacionales para protagonizar proyectos. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina recientemente lo distinguió con el Premio Cóndor por su rol en la asfixiante La chancha, dirigida por Franco Verdoia. Mientras recibía la noticia y se apresuraba para continuar con las funciones de la obra Shock, en gira por España, comenzaba con la promoción de Express, la primera serie de Starzplay española, protagonizada por Maggie Civantos, con episodios estreno cada domingo. Allí, el actor encarna a Santa, pareja de Bárbara (Civantos), un policía que deberá lidiar con sus conflictos personales y profesionales. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Meloni, para preguntarle por la serie y también por sus próximos pasos. El intérprete se apresta a realizar nuevos proyectos en Argentina y en cada lugar del mundo donde la profesión y su pasión lo reclamen.

—¿Cualés son tus sensaciones ante la aparición pública de la serie?

—Mucha emoción, mucha expectativa, pero estoy muy tranquilo porque vi los capítulos y son maravillosos. Se me mezcla con mi experiencia personal de este año, de haber venido a España, con una tormenta polar en Madrid. Me acuerdo cuando llegué y me agarra mucha emoción, agradecimiento. Siempre admiré desde muy chico al cine y las series españolas, a los directores. Así que es un sueño cumplido, y más en este contexto distópico mundial; soy un afortunado.

—Santa tiene muchas capas y, si bien ya habías hecho de padre, ¿es la primera vez que te toca ser padre de un adolescente?

—No, ya había hecho de padre de un adolescente, pero es cierto que este personaje me agarra en un momento donde soy más consciente de los peligros para los adolescentes. Antes el peligro era que tu hijo pueda estar en la calle y alguien le haga una cosa física. Hoy en día, además de eso, se suma que puede estar encerrado en su cuarto con un móvil y el peligro puede ser aún mayor. Además, a nuestra generación le cuesta entender ciertos códigos de los adolescentes. No soy padre y tuve que aprender muchas cosas. El encuentro con Alba Planes, que encarna a mi hija, fue increíble; porque es muy inteligente y con mucho humor, desolemniza cualquier vínculo padre e hija. Ella es muy particular y tiene algo de los jóvenes que desarman cualquier tipo de acartonamiento o cliché, y para la actuación eso es genial. Esto es ficción y tiene que haber un vínculo con el otro para que se arme; la quiero mucho, como una hija, y se armó el vínculo que tenía que darse.

—¿En qué momento te encuentra Santa, en tu profesión, en tu vida, en tus proyectos?

—Fue algo muy importante y me llega en un momento de madurez, acabo de cumplir 45 años. Es un rol que tiene grandes temas sobre la mediana edad, que me pegan también a mí; de tratar de hacer las cosas mejor, estar en el medio de algo y ver de qué lado estás; es muy interesante. Y, al ser un policía y debatirse entre seguir haciendo las cosas como se hicieron siempre o generar un cambio como le propone su mujer, en su intimidad y en la vida; creo que los personajes siempre vienen a enseñarte y decirte algo, son como mensajeros que te dicen lo que tenés que pensar o aprender, y Santa es eso. Y creo que llega en un momento que puedo abordarlo, no creo que podría haberlo hecho hace cinco años.

—¿Cómo fue el encuentro con Maggie para que el vínculo se vea tan vívido en la pantalla?

—Fue bastante mágico todo, no sé si mágico es la palabra, pero sí muy agradecido. Yo venía de Argentina, no sabía qué me iba a encontrar, no nos conocíamos; y fue muy fácil, nos miramos y hubo un entendimiento y complicidad que parecía que venía de antes. Fue muy fácil el encuentro. Además de que ya la quiero mucho; me parece que es una actriz hermosa, maravillosa, que te da mucho cuando estás trabajando y eso te modifica mucho. Construimos juntos el vínculo, tuvimos muchos ensayos con los directores, y solos, para crear todo. Que haya sido Maggie mi compañera es un plus enorme y estoy muy agradecido.

—¿Sentís más presión al estar en la primera serie española de Starzplay? ¿Es la primera vez que te toca un lanzamiento así, global, de un proyecto?

—Sí, porque es algo bastante dinámico que está sucediendo ahora, y es algo que me va sorprendiendo. Justo cuando el mundo se quiebra con la pandemia, siento que se da esta cosa expansiva de la ficción. Estoy muy agradecido. Tenía mucha ilusión de trabajar en España, por la admiración del talento que siento; y a esto agregarle una plataforma como Starzplay, con un estreno global, estoy como expectante, no sé qué puede pasar, es la primera vez. Me quedo con la experiencia vivida en el set y la de este año vivido en España, y el agradecimiento por la oportunidad.

—¿Cómo sigue el año de trabajo? ¿Volvés a Argentina? ¿Hay planes de hacer algo acá?

—Estamos de gira con Shock por toda España hasta fines de abril, y en el medio tengo dos meses libres y voy a volver a Argentina. Hay un proyecto que me tiene muy entusiasmado, del que no puedo decir nada, audiovisual. Y en la segunda mitad del año tendremos Bodas de Sangre en el Teatro San Martín.