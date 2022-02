Lizy Tagliani contra su ex: "Hoy se te bloquea"

Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron hace dos semanas luego de casi tres años de noviazgo. "Nos queremos mucho y seguiremos juntos como amigos. Fuimos muy felices”, anunció en ese momento la conductora a través de un sentido posteo en Instagram.

Aunque parecía que habían finalizado el romance en buenos términos, con el paso de los días las cosas se fueron volviendo más tensas.

Primero Alturria dijo que Lizy le había sido infiel. Pese a los trascendidos y especulaciones, ella se llamó a silencio y cuando fue consultada se desentendió de la acusación: “No me consta que haya sido para mí. A mí no me lo dijo”.

Ahora fue la propia Lizy la que reavivó la polémica con un picantísimo mensaje que parecería estar dirigido para su expareja. “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’. ‘¿Te fuiste a hacer ver la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés”, arrojó sin nombrar a nadie en Instagram.