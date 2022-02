Sigue la fuga de cerebros: Barby Franco no vuelve a la Argentina

La modelo Barby Franco se encuentra desde hace meses en Punta del Este, disfrutando del verano uruguayo en la imponente mansión que comparte junto a su pareja, el mediático abogado Fernando Burlando, lejos del estrés y de los medios.

Franco aprovechó la tarde para responder preguntas o consultas realizadas por sus seguidores de Instagram, mediante las historias.

Allí, un follower le preguntó sobre sus futuros proyectos para este 2022 a lo que la modelo contestó mediante una hermosa postal de la costa uruguaya:

"La verdad que no sé. Estoy en una que quiero quedarme a vivir en Uruguay. Este año me encontré conmigo misma y me gusta. Uruguay me hace sentir eso”, confesó la modelo en su publicación.

Pese a sus deseos de radicarse en el país vecino, Franco abandonó la comodidad y estuvo en Argentina para realizarse unos chequeos médicos.

“Estoy re bien, pero como tuve Covid hace 2 meses me vine a hacer controles. Soy obse de la salud”, aclaró a sus seguidores para no generar alarmas.