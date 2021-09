Escrita y dirigida por Ernesto Medella, la obra La academia de tiktokers (que llega a la ciudad el próximo mes) es protagonizada por Mika Rodríguez y gran elenco.

De esta manera, la historia está basada en un guion cómico, donde los jóvenes integran una institución de especialistas en el universo digital. Durante una entrevista íntima con este multimedio, la figura pública brindó los detalles de su primera incursión sobre los escenarios.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el universo digital como influencer?

—Lo que me llevó a ser influencer es el hecho de que quería dar un mensaje. Como todos, empecé desde cero. Es decir, quería enseñar mis mensajes, que la gente me reconozca por ello y no solo por hacer videos. Esta experiencia inicial estuvo muy buena. A este oficio lo considero como si fuera un trabajo que siempre quise desde chica, entonces empecé a trabajar en ello, generé ingresos y es algo que amo hacer.

—¿Qué características debe tener una persona para poder ejercer esta profesión?

—No deben importarte los comentarios, los haters, que siempre se esté pendiente de los videos que uno produce, de los contenidos al día. Además, hay que estar activo en todas las redes sociales.

—¿Cuál es tu rol en la obra?

—Se trata de una chica que no entiende nada, no sabe por qué está en esa academia. Hace preguntas tontas y tiene una personalidad muy rara.

—¿Por qué invitarías al público a verla?

—Se trata de una obra muy hermosa, está dirigida por Ernesto Medella y está dirigida a toda la familia. Además vamos a ir de gira por el interior. Todos se van divertir. Los esperamos con muchas ansias.