Denunciaron a Cinthia Fernández por usar la canción "Se dice de mi"

Luego del video en el que bailó en ropa interior frente al Congreso, Cinthia Fernández volvió a estar inmersa en medio de una polémica al ser denunciada por los herederos de Francisco Canaro e Ivo Pelay, autores de Se dice de mí, ante SADAIC.

En dicho video la precandidata entonó: “Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir", al ritmo del conocido tango.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le preguntó si estaba al tanto de esta denuncia lo que tomó por sorpresa a la representante del partido Unite que contestó: “No sabía. Igual consulté con un abogado y me dijo que la podía usar" y agregó "lo bueno es que se difundió la causa”.

Por su parte Guillermo Ocampo, director de SADAIC informó en distintos medios que “si un partido político decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no”.

"El cambio de letra o la alteración de la melodía siempre son hechos graves porque avanzan contra el derecho de propiedad", sentenció Ocampo.