Lola Carelli, la revelación de Una flor en el barro

Una flor en el barro, de Nicolás Tuozzo, protagonizada por Nicolás Francella y Lola Carelli, llega hoy a los cines. Para saber más de su personaje y su primer protagónico en cine, hablamos con Carelli.

—¿Qué sentiste cuando te viste por primera vez en pantalla grande?

—Me sentí rara, porque la grabamos hace tiempo, y cambié mucho, en altura, la voz, así que me sentí rara. Haciendo cine, más que cuando hice publicidades, pude conectar mucho más con los actores, porque los veía todos los días.

—Seguramente conectaste mucho con Nicolás. ¿Qué cosas hacían con él para que se viera tan real ese vínculo después en la película?

—Comíamos cada tanto juntos, charlábamos mucho de las escenas, practicábamos, él fue muy bueno conmigo.

—¿Cómo llegaste a la película?

—De chica me gustaba imitar a personajes de películas, mi mamá me llevó a hacer teatro y el casting lo hice antes.

—¿Vas a ir a verla con tus compa­ñeros?

—Sí, porque además fui a tres escuelas distintas, así que vamos a llenar el cine de amigos de muchas partes, y eso me pone muy feliz.

—¿Cómo fue crear a Sofía?

—La verdad es que se parecía a mí porque le gustaba mucho la creatividad y el arte, pero, por otro lado, me metía mucho en el personaje y me lo creía.

—¿Con qué conectaste y con qué no de ella?

—Me gustan mucho las Matemáticas, no al nivel de Sofía, igual hice de una nena más chica, ahora soy más grande. También me gusta mucho Lengua, y el resto de las materias me gustan, pero no me identifico como una nena superdotada como el personaje.

—¿Fue complicado aprenderse el texto?

—Para mí es más un juego que un trabajo, así que lo leía por las mañanas, y cuando llegaba lo actuábamos y me divertía mucho eso, lo tomo como un juego, no es un peso. Le hago una primera pasada a la lectura, y ver de qué está hablando y cuándo son los pies para decir cada texto y después estudiarlo. Lo leo yo y a veces mi mamá me ayuda. Pero generalmente lo leo yo ­porque me gusta mucho leer. Al principio lo estudié muy perfecto, pero no me salía bien, entonces después en el encuentro con los actores iba saliendo de otra manera. El director me iba dando indicaciones, pero después me iba saliendo solo.

—Después de la película, ¿hiciste más cosas?

—Hice una publicidad en contra del ­bullying y un pequeñísimo documental, después participé de muchos castings para cosas que tras la pandemia finalmente no se hicieron.

—¿Tu idea es seguir actuando? ¿Cómo hacés con el colegio?

—Sí, mi idea es seguir, y con el colegio ahora me cambiaron a uno de jornada simple, que me facilita mucho las cosas.