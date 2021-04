Los días en Marte estrenan un EP

Bajo una amistad y la pasión musical que los une, los buenos muchachos Javier Herrlein, Agustín “El Búho” Rocino, Lucas “El Gato” Hernández, Fernando Veivide y Mariano Galante decidieron poner manos a la obra para llevar a cabo su proyecto identificado como Los días en Marte.

Tras un arduo trabajo de composición, producción y grabación, los chicos le dieron forma a Los mundos, un EP que verá la luz en estas semanas y que seguramente dará para hablar.

Al respecto, las primeras líneas enuncian: “La soledad no es para cualquiera. Tarde, es demasiado tarde, me desperté del viaje y ya no estabas más. Busqué y no encontré la clave. No pude descifrarte y me escapé de acá…”. Así, dan cuenta de una letra melancólica pero decidida a salir adelante.