Los increíbles estrenos de Netflix para junio

Netflix viene con impresionantes estrenos para el mes de Junio, donde trae mas de 27 temporadas nuevas de series que ya han sido furor en la plataforma. Además 14 películas entre las que se encuentran, el exitoso film "El Show de Truman", protagonizada por Jim Carrey, "El Rey Arturo" y "Escritores de Sangre".

Respecto a las sagas, presenta "Indiana Jones", "La Mujer Maravilla" y la fabulosa "Volver al futuro", entre otras. Sin más preámbulos, te dejamos todas las producciones que subirá Netflix y cuándo lo harán:

SERIES:

-Keeping up with the Kardashians (Temporadas 1-2): 1/6/2020

-La cantina de medianoche (Temporadas 1-3): 1/6/2020

-The Real Housewives of Atlanta (Temporada 1): 1/6/2020

-The Real Housewives of Beverly Hills (Temporada 1): 1/6/2020

-The Real Housewives of New York City (Temporada 1): 1/6/2020

-The Titan Games: 1/6/2020

-Top Chef (Temporadas 1-2): 1/6/2020

-Fuller House (Episodios finales): 2/6/2020

-Modern Family (Temporadas 7 – 9): 2/6/2020

-¿Me escuchas?: 4/6/2020

-Perdida: 5/6/2020

-13 Reasons Why (Temporada 4): 5/6/2020

-Queer Eye (Temporada 5): 5/6/2020

-Modern Family (Temporada 10): 9/6/2020

-Reality Z: 10/6/2020

-De cita en cita (Temporada 2): 12/6/2020

-Bosque adentro: 12/6/2020

-F is for Family (Temporada 4): 12/6/2020

-Marcella (Temporada 3): 14/6/2020

-La orden secreta (Temporada 2): 18/6/2020

-Coisa Mais Linda (Temporada 2): 19/6/2020

-The Politician (Temporada 2): 19/6/2020

-The Sinner: Jamie: 19/6/2020

-Manjares divinos: 24/6/202

-Amar y vivir: 26/6/2020

-RuPaul’s Drag Race (Temporada 12): Próximamente

-RuPaul’s Drag Race: Untucked! (Temporada 12): Próximamente

PELICULAS:

-El show de Truman: 1/6/2020

-Escritores de libertad: 1/6/2020

-Los últimos días del crimen: 5/6/2020

-El rey Arturo: La leyenda de la espada: 7/6/2020

-5 sangres: 12/6/2020

-Bala perdida: 19/6/2020

-La Red Avispa: 19/6/2020

-Tren a mi destino: 19/6/2020

-Siente el ritmo: 19/6/2020

-8: 19/6/2020

-Victoria y Abdul: 23/6/2020

-El muñeco de nieve: 23/6/2020

-Nadie sabe que estoy aquí: 24/6/2020

-Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire

-Saga: 26/6/2020

-Mujer Maravilla: 26/6/2020

-Adú: 30/6/2020

-Baby: El aprendiz del crimen: 30/6/2020

-La torre oscura: 30/6/2020

-Volver al futuro: 30/6/2020

-Volver al futuro III: 30/6/2020

-El gran Lebowski: 30/6/2020

-Perdidos en Tokio: 30/6/2020

-Indiana Jones y la última cruzada (Próximamente en junio)

-Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Próximamente -en junio

-Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Próximamente en junio)

-Las últimas vacaciones (Próximamente en junio)

-Rescatando al soldado Ryan (Próximamente en junio)

-Río Grande (Próximamente en junio)

DOCUMENTOS Y ESPECIALES:

-Genios del abecé : 3/6/2020

-Lenox Hill: 10/6/2020

-Jo Koy: In His Elements: 12/6/2020

-Bebés: Parte 2: 19/6/2020

-La familia del soldado: 19/6/2020

-Eric Andre: Legalicen todo: 23/6/2020

-Atleta A: 24/6/2020

-Juegos locales: 26/6/2020

-George Lopez: We’ll Do It For Half: 30/6/2020

NIÑOS Y FAMILIA:

-Cocomelon: ¡A cantar!: 1/6/2020

-Jason y los argonautas: 1/6/2020

-Vera: Rescate arcoíris 2/6/2020

-El cadáver de la novia 6/6/2020

-Kipo y la era de los magnimales (Temporada 2): 12/6/2020

-Alexa & Katie Parte 4 : 13/6/2020

-El reino de las rimas: 19/6/2020

-El Grinch: 30/6/2020

ANIME:

-BAKI: La saga del gran torneo de Raitai: 4/6/2020

-Brand New Animal: 30/6/2020

-Amor de gata: 18/6/2020