Los protagonistas de La rueda del tiempo cuentan sus secretos

La clásica saga escrita por James Oliver Rigney Jr. bajo el seudónimo de Robert Jordan llegó a Amazon Prime Video con un elenco que incluye a Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford y Daniel Henney, para llevar adelante la difícil tarea de encarnar a los queridos personajes de los libros. Con ellos hablamos para saber detalles de la propuesta.

—¿Leyeron los libros antes de ingresar en la serie?

—Josha Stradowski: Mi introducción a este universo fue por la serie, cuando supe que iba a interpretar a Ron comencé a leer los libros rápidamente.

—Marcus Rutherford: Lo mismo, cuando quedé en la serie fui a leer el primero, y fui consciente de la enorme comunidad de fanáticos que había aun antes que siquiera se mencionara que iba a haber una serie.

—JS: Y encima en el primer libro a mi personaje le pasan muchísimas cosas.

—¿Cómo viven el hecho de que la serie tiene un gran fandom y ahora serán parte de él?

—Rosamund Pike: Estamos muy ansiosos por la recepción de los fanáticos del material que hicimos, y vi­mos las reacciones de ellos a los tráilers y estamos fascinados. Es muy movilizante, porque algo que nos guio es entender lo que significan estos libros para esas personas. Es como una religión para ellos, viendo cómo las luchas y escapes del libro lo son también para sus vidas. Es un honor poder llevar a la vida real estas historias.

—Daniel Henney: Hablamos con varios de esos fanáticos, escuchamos ese entusiasmo, y cuando conectaron con nosotros como parte del elenco fue muy emotivo y estamos felices de atravesar este viaje.

—JS: Es un honor, tras tantos millones de copias de libros vendidos. Siento una responsabilidad enorme, por eso puse lo mejor de mí para hacer lo mejor.

—MR: Sabiendo que hay tantos fanáticos, como actor querés que vean ya el trabajo y hay mucha ansiedad sobre eso, por eso queremos escuchar las opiniones, sabiendo que serán apasionadas por su fanatismo, pero sabemos que fue todo adaptado de la mejor manera, honrando el trabajo de Robert Jordan.

—JS: No es casual que se hayan vendido tantas copias, y sabés que vas a ser parte de algo bueno, y que la historia continúa y se pone cada vez mejor y mejor y también cada vez más compleja. Estamos con muchas ganas de grabar más temporadas luego de esta.

—¿Qué es lo que más les gustó de interpretar de sus personajes?

—RP: Me gustó el vínculo que ­tenemos con Daniel, sintiendo lo mismo, frío, hambre, dolor y viceversa, y obviamente sus habilidades y poder. También cómo mi personaje se vale del universo para sus hechizos, con el fin de crear poderosas y fuertes reacciones.

—DH: Me gusta particularmente cómo se enfoca en concretar su misión, el sacrificio que hace con el personaje de ella, creo que eso es hermoso, cómo se asisten y apoyan, todo el tiempo, y me encanta que los espectadores vean cómo se representa esa dinámica entre un hombre y una mujer, algo que anteriormente no se había hecho. Eso me pone muy ansioso.

—MR: Es un personaje central, no habla mucho, es más bien callado, y si dice algo lo piensa mucho y eso hace que pienses el doble sus movimientos, porque una mirada o sonrisa significan mucho, eso es muy poderoso.

—JS: Me gusta que Ron haga lo imposible para proteger a sus seres queridos, llegando a sacrificar todo, incluso su propia vida, por los que ama, lo que piensa o lo que cree que es correcto. Ese es su potencial y lo puede llevar muy lejos, y eso me pone feliz porque sé que lo puedo hacer también como actor.

—¿Cómo es para un actor viajar a un mundo tan épico y fantástico?

—RP: Es muy divertido, y además tenemos bellos escenarios, caballos, espadas, todo eso, y se siente como si estuvieras realmente en un sueño.

—DH: Volvés a sentirte un niño. Que esos sueños de cuando eras pequeño toman vida, los escenarios y sets eran increíbles, ciudades, indescriptibles, muy bellas y surrealistas.

El testimonio del showrunner

Rafe Judkins es el impulsor de esta épica adaptación.

—¿Cómo manejás la presión sabiendo que hay tantos fanáticos del relato?

—Leí los libros de pequeño con mi madre y en realidad creo que no se puede hacer una serie así sin sentir la presión por los fanáticos. Uno la siente todo el tiempo (risas).

—¿Cómo fue el proceso de adaptación y qué sabías que sí o sí iba a estar en el show?

—La saga tiene 14 libros y tuvimos que condensar eso, y si bien no es una película y tenemos ocho horas para contarla, en realidad lo que intentamos es conectar todo para contar una historia nueva para aquellos que no están familiarizados con el relato y los que sí.

La palabra de los productores

Detrás de La rueda del tiempo se encuentran los experimentados productores Marigo Kehoe y Mike Weber, quienes en diálogo exclusivo con diario Hoy revelaron el proceso de adaptación tras 30 años de ­historia.

—¿Cómo viven el estreno global de la serie?

—Marigo Kehoe: Ansiosos, felices porque el estreno se da pospandemia y esperamos mucho para hacerlo.

—Mike Weber: Estamos tan orgullosos de la serie, hicimos lo que sentimos que había que hacer para traer esta saga a la vida y estamos ansiosos para que los fanáticos y los que no la conocen la vean.

—¿Sienten más presión por el fandom que tiene el show?

—MW: Sentimos presión, pero los fanáticos nos apoyaron mucho, y nos impulsaron a que lo hiciéramos.

—MK: Después de 30 años la historia llega a la pantalla y sé que estamos haciendo justicia para los personajes.

—¿Por dónde empezaron la adaptación a la serie?

—MW: Esto podría haber sido ­cualquier cosa, una película, una serie, hay tantas líneas argumentales, personajes, locaciones, tanto en los libros que creemos que esta era la mejor opción para llevarla a la pantalla.