Los protagonistas masculinos de Entrelazados adelantan la nueva temporada

Kevsho, El Purre y Santiago Achaga se sumergen, una vez más, en Entrelazados, que en la segunda temporada, que ya se puede ver en Disney+, tendrán más aventuras, canciones y música. Diario Hoy dialogó con el trío en exclusiva, para saber más detalles de este estreno.

—Supongo que cuando uno es actor lo que le gusta es esto de la posibilidad de ir cambiando de vidas en cada uno de los personajes, pero ¿qué pasa cuando uno vuelve a meterse en la piel de un personaje que ya interpretó, como en este caso ustedes en Entrelazados?

—El Purre: Yo creo que es lindo y más teniendo la posibilidad de haber visto tu trabajo previamente, porque nosotros filmamos la dos después de ver la uno. A los pocos meses del estreno de la uno es que arrancamos los rodajes de la segunda. Entonces, podés ver plasmado el trabajo que hiciste por ahí tiempo atrás y decir, bueno, che, esto está buenísimo, esto no. Y también lo que tiene para mí la segunda temporada de Entrelazados es que al abrirse una nueva línea temporal es como que eso también trae una energía nueva porque son todos personajes nuevos los que se incorporan, actores y actrices nuevos, entonces en ese sentido está bueno también para la historia.

—Kevsho: Se siente como muy familiar también. Yo es la primera experiencia que tengo así de volver a un mismo personaje después de una temporada, de haberse estrenado, de haber visto la repercusión en la gente, entonces en mi caso también entras con más confianza, sin tantos miedos, en la primera temporada a mí me pasó que tenía mucho miedo, irá por este lado, será por acá, lo estará haciendo bien mal, a la gente le gustará y ya en la segunda fue como otro cambio completamente distinto, como ya encararlo más seguro, más confiado, ya conociéndonos con nuestros compañeros, con el equipo. Entonces eso hace que todo sea como mucho más fácil y desde el disfrute también, disfrutarlo muchísimo más, como que sentí que estuve mucho más presente y eso también te permite estar más pendiente a cosas del personaje, de la historia que por ahí en la primera tenés la cabeza en inseguridades, en esto estará bien, no y se te va una parte de energía en eso, entonces en este caso la verdad que es lindo y obviamente como que uno también es como un amigo tuyo el personaje, ¿viste? volver a una temporada nueva es muy lindo como ponerte otra vez en la piel de ese personaje que uno quiere.

—Santiago Achaga: Yo en mi caso no volví al personaje, sino que encaramos uno nuevo. Así que mi estilo fue distinto al de los chicos. Obviamente con un plus que siempre se agradece porque la serie ya estaba al aire. Entonces, automáticamente, al saber que uno pertenece a esta nueva temporada, te involucras y lo primero que haces es ver toda la temporada para entender el tono, para entender la historia, para entender a dónde está yendo y te puedes acoplar de una manera, tal vez, si tienes suerte, como me tocó en mi caso, que me tocó un elenco y un grupo humano de personas espectacular, te puedes adaptar de una manera muy rápida y muy fácil, que se hace muy llevadero y se hace disfrutable el proceso.

Y siempre con ese plus de que, bueno, que conoces el tono en el que estás entrando, que siempre cuando te toca la primer temporada, como decía Kevin, dudas un poco porque no sabes muy bien para qué camino estás yendo y las cosas no están del todo afianzadas. Entonces, cuando uno tiene la suerte de que ya esté algo concretado, entras por ahí un poco más tranquilo, sobre todo porque tenés todo un elenco al lado tuyo que ya lo viene haciendo y te puede dar una mano y decirte mirá, esto lo estamos llevando por acá, esto está bueno probarlo por acá y siempre apoyarse entre nosotros que eso fue lo más lindo de todo.

—¿Qué cosas aprendieron en esta segunda temporada de sus personajes?

—EP: Yo creo que el desafío más grande que tuve en la segunda temporada fue que la llegada de Marco al 2021 se encuentra con una modernidad a la cual le es difícil adaptarse. Entonces creo que el rol, digo, y la parte, digo, ahí también le agradezco a Nico Silver y a Lalo, los directores, que propusieron como un lugar donde Marco, como abandona un poco ese lugar de confort que tiene en el 94, que es como un rockstar, que es seguro, que la tiene clara, porque llega a un mundo desconocido y a un tiempo desconocido y se lo encuentro un poco perdido y creo que eso estuvo, creo que es una parte linda y divertida de un color lindo del personaje que el cual yo no conocí y que la gente tampoco conocía creo yo y la relación con Félix siento que ese triángulo con Allegra está divertido.

—K: Una faceta de Félix más celoso, más ahí, como todo el tiempo, como pesado, porque no le queda otra, que, como siempre con Allegra está tratando de ayudarla y siempre está para ella, obviamente eso conlleva tener que aguantarse a Marco y tenerlo ahí, tenerlo en su casa y ayudarla, entonces está justamente, de hecho creo que en el primer capítulo dice “justo a mí me pasa que tengo que estar con este acá”, es como lo peor que le podría pasar a Felix, le pasa, entonces está bueno y se genera una dinámica bastante divertida entre Marco y Félix, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho porque es algo que en la primera temporada no tuvieron y entonces es como novedoso.

Santiago Achaga, el recién llegado a la serie

Los episodios estreno de la serie original de Disney+ presentan nuevos viajes en el tiempo y nuevas canciones originales que ya pueden disfrutarse en las principales plataformas de audio y video. Santiago Achaga es uno de los que se suman, y por acá responde sobre su rol.

—Tu personaje se suma a esta nueva entrega de Entrelazados. Para vos, ¿cómo fue encarnarlo? ¿Qué es lo que más te gusta de él?

—Creo que lo que más disfruté es, primero que no estaba rapado y tenía un montón de mechas largas, junto con un bigote, así que era, es buenísimo, era otra persona totalmente a la que a la que suelo ser entonces eso ya de entrada te coloca en un lugar distinto porque no te reconoces y no te ves a vos mismo y eso está bárbaro y por otro lado es también la representación de lo que hizo otro actor en otra línea de tiempo cuando es cuando es mucho más adelante entonces traer lo que hace ese actor poder llevarlo a las capacidades que tiene uno intentar hacerlo más similar posible pero a la vez ponerle un de lo que uno cree que ese personaje es en otro momento distinto de la vida antes de ciertos conflictos o antes de ciertos contextos, siento que todos, obviamente en esta vida, es como que nacemos muy puros y obviamente la vida te va poniendo dificultades y te vas transformando y depende de cómo afrontas ciertos conflictos, te vas transformando para un lado o para el otro.