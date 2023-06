Los rumores de un nuevo romance de la China Suárez

Una vez más, Eugenia “China” Suárez vuelve a estar en el centro de atención. Por una cosa o la otra, por presencia o ausencia, ella logra ser ocasionalmente el centro de todas las miradas. Y ahora, nuevamente, los rumores de nuevo amor la ubican y la señalan. Esta vez, los trascendidos la ubican amorosamente cerca del influencer y músico Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram. Y una de las cosas que primero llama la atención es el parecido muy fuerte que tiene Gram con quien fuera la última pareja de la China, también músico, Rusherking.

Los primeros rumores empezaron a correr luego de que fueron vistos en una fiesta, a la que no habrían ido juntos pero sí se los vio bailar cerca. Luego de ello, se encendieron aún más las alarmas cuando se corroboró que se siguen, uno al otro, en las redes. Por si fuera poco, no sólo se siguen, sino que han interactuado ya allí. Por ejemplo, ella compartió un video de TikTok en su IG con una canción de Jay Wheeler, Dei V y Hades66. Una parte de la letra de esa canción dice: “Me puso un diablo de contacto, chingando tenemo’ un pacto. Estoy adicto a ti como el pasto. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto”. Y luego de ello, sorpresivamente, Lauty Gram comentó esa publicación expresando: “Pero me puso un diablo de contacto”. Y la actriz le dio un “me gusta” a ese comentario. Aunque luego lo borraron, ese rastro digital ya estaba hecho y no hizo más que aumentar los rumores. De hecho, en televisión la panelista Natalie Weber aseguró que, además de todo ello, ambos ya se han encontrado más de una vez en el departamento de él.

Hay que recordar que, a poquísimo de separarse de Rusherking, hubo varios rumores alrededor de la China. Por ejemplo, se la vinculó amorosamente con el trapero Trueno, con Rodo Lamboglia, un viejo “amigo” y empresario de ella, hasta se habló de una reconciliación con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina. Por lo pronto, el rumor más serio es el que la une a Lauty. ¿Habrá confirmación oficial de este nuevo amor en la vida de la China?