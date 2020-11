Lucía Ugarte: “La industria de la moda trata de sobrevivir como puede”

La emprendedora, periodista y conductora Lucía Ugarte, imparable, inquieta, vivió la pandemia con cambios y nuevos proyectos. Con Chicas Guapas TV consolidada en la pantalla de América, revela más detalles en diálogo con este multimedio.

—En medio de la pandemia fuiste todoterreno: corresponsal para Argentina, nuevos proyectos…

—Al principio sorprendí, venía de ser movilera en Incorrectas, una experiencia intensa, y de ahí, mi novio, que estaba en Miami, me reclamaba. Fui pero tenía que volver a conducir los Fashion Weeks, que hago dos veces por año y tenía un viaje con Netflix para cubrir la red carpet de Elite. Este viaje fue lo primero que se canceló. Chicas Guapas TV, que estaba pautado para ocho ediciones, era sobre cobertura de eventos asociados a la moda y el lujo y no había nada, así que nos reinventamos, con un equipo mínimo, y logramos sostenerlo por emprendedoras que bancaron el proyecto, y llegamos a los 50 programas. Además me volví corresponsal desde Miami para varios medios, una gran experiencia, que me hizo crecer mucho.

—Asociada a la moda, ¿cómo ves el futuro de esa industria?

—Como puede, como soldado tratando de sobrevivir. Las reglas cambiaron, el concepto marca, gran tienda, se está terminando, porque se está virando a una relación one to one, más humana y que tal vez en lo masivo se deshumanizó, regresando al origen de la moda, que es un arte.

—Tenés vínculo con varias iniciativas solidarias y ayudas a su promoción…

—Todos están atravesados por la propia subjetividad de uno. Cuando acompañé Books on the move lo hice impulsivamente, soltamos miles de libros, y ahora con la campaña sobre congelamiento de óvulos me llegó a una edad que me interpeló. Entendí que hay desinformación sobre hasta qué edad podés hacerlo, (35 años), y si bien es muy elitista, porque es cara, ojalá se pueda ayudar a que se masifique y se pueda planificar la maternidad.