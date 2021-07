Luciana Salazar, picante y audaz

La rubia debilidad triunfa en La academia, el certamen de Marcelo Tinelli. Además, recientemente se mudó, cría a su hija y tiene otros proyectos en mente.



Ahora, ni lerda ni perezosa, decidió abrir una encuesta en Instagram para permitir que las personas indaguen sobre su intimidad. Así abrió el juego a que más de uno le preguntara sobre la relación que mantuvo por casi una década junto al economista y político Martín Redrado.



De esta manera, los seguidores insistieron en preguntar por las infidelidades. Ella asumió que ambos recayeron en ellas. Luego, el amor fue más fuerte y lograron encontrarse para elegirse de nuevo.

Si bien la expareja atraviesa una demanda judicial por difamación con bozales legales incluidos, la rubia no tuvo reparos y habló de todo.



Ahora, Martín Baclini volvió a ser más cercano a la diva, se los vio yendo a comer y a tomar algo y es por ello que fue entrevistado por un programa de la pantalla chica. Exclamó que sabía sobre las infidelidades de su amiga, pero que jamás dijo nada porque es leal a sus relaciones. Inclusó, confirmó que no tienen ningún vínculo sexual y solo los une un cariño.



Al respecto, indicó: “Ella dos horas antes subió eso de las infidelidades. Yo como amigo lo sabía pero jamás se lo conté ni a mi almohada. Luciana me lo contó en su momento, somos amigos. Sé todos los detalles. Yo sé con quién le fue infiel, es mi amiga y tengo códigos, jamás lo diría. La conozco de antes y nunca había sido infiel, cero”.



Por otra parte, afirmó sus deseos sobre el futuro y avizoró: “Sueño con formar una familia y ser feliz, eso te lo da la vida”.