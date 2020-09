Luli Jota: la revelación del cine independiente

Joven y audaz, Luli Jota es estudiante de Administración y juega al vóley. Dio sus primeros pasos en la actuación por la puerta grande, pues actuó en 011ce, la serie de Disney. Ahora estrena su primer protagónico en Pánico Volumen 1, un filme dirigido por Mariano Cirigliano, mientras que el elenco termina de conformarse con Enzo Dupre, entre otros.

En diálogo con diario Hoy, la joven hermana de Nati Jota reveló los detalles de la cinta cinematográfica y dio a conocer sus expectativas en relación a la carrera artística

—¿Cómo viviste la experiencia de incursionar en la pantalla grande?

—Fue particular porque empecé los diálogos con el director para grabar las escenas acordadas y fue el momento en que se decretó la pandemia por el Covid-19. Así que nunca pudimos coordinar para grabar en vivo, de forma presencial. Entonces, pensamos la forma de agregar las escenas y acomodar las secuencias. Mariano Cirigliano fue un genio porque pudo hacerlo en relación a todo esto que pasó. En mi caso, pude grabar algunas por videollamadas y otras con videos que hice en casa. La verdad es que estuvo buenísimo porque fue la experiencia de actuar a través de una pantalla, al no tener a la otra persona enfrente mío para interactuar, hubo escenas en las que me costó más conectarme con la situación o el personaje, pero todo salió bien y pudimos expresar lo que queríamos.

—¿Qué podés contarnos sobre tus personajes?

—En Volumen 1 no tiene muchas escenas, pero tiene importancia en relación al personaje principal. El rol que interpreté se parece mucho a mí. Para grabar las escenas más tristes, tuve que apelar a interiorizarme en problemas míos y me salió muy bien. Accedí al recurso de recordar cosas feas y funcionó. Jamás estudié actuación, pero tengo la facilidad para expresar con la cara y mi cuerpo entonces que haya salido esta posibilidad, es bárbaro. Sumo experiencia.