Lulo: “Siempre estoy aprendiendo de cada cosa”

Con una entrada exitosa en la escena independiente, la cantautora LWLO (Lulo) dialogó con este multimedio sobre su oficio en la música y las producciones que tiene en su haber. Además, reflexionó sobre el arte y los proyectos a futuro.

—¿Cómo incursionaste en la música?

—Me acompaña desde muy chica, mi abuela me regaló mi primera guitarra. Desde ahí no paré hasta ahora, que estoy haciendo música con influencias urbanas y otras del rock nacional.

—¿Qué podés contar de tu propuesta solista?

—Se trata de una etapa nueva, en donde estoy fusionando sonidos y estilos. Además me estoy divirtiendo mucho y haciendo lo que amo, con gente que amo.

—¿Qué podés expresar sobre el oficio del artista?

—Creo que no lo pienso como un oficio, si bien lo es. Es algo que disfruto mucho hacer y por más que me esfuerce por lograr mis objetivos, es algo que me apasiona tanto que simplemente dejo que fluya.

—¿En qué proyectos estás inmersa?

—Ahora estoy haciendo fusión de sonidos urbanos con rock y algo de sintetizadores. Algunas de las canciones que estamos produciendo junto a 3Música tienen tintes de experimentación que están muy piolas, y me permiten jugar con las ideas que voy teniendo. El material nuevo que sacamos con Percy Big Bang es un poco el resultado de fusionar el rock con el pop y el hip-hop. Así que muy contenta con todo lo que se viene.



—¿Se puede vivir del arte?

—Considero que sí, pero también es una cuestión de creer en uno mismo y darle para adelante. Y buscar. Siempre estás buscando oportunidades. Si te dicen que no o te tiran para abajo tratá de buscar motivación, tratá de buscar una manera de salir y seguir buscando otras puertas, pero nunca quedarse quietos. Tuvimos buena repercusión, pero falta mucho más camino por recorrer todavía. Siempre estoy aprendiendo de cada cosa, ya sea buena o mala.