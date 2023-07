Maite Lanata y Joaquín Furriel hablan de El jardín de bronce

Todos los domingos a las 23:50, HBO estrena un nuevo episodio de El jardín de bronce, protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata. En esta nueva entrega, Fabián (Furriel) se encuentra nuevamen­te en la búsqueda de una niña perdida, en este caso la hija pequeña de una de las familias más poderosas del país, mientras intenta recomponer con Moira (Lanata) su relación. Pero la aparición de un medio hermano de ella trastornará su reciente comodidad encontrada. Para saber más de esta nueva temporada, hablamos con Lanata y Furriel.

—¿Cómo fue el reencuentro después de casi tres años que hicieron la segunda temporada y cómo va a ser la relación ahora entre Fabián y Moira?

—Maite Lanata: Bueno, el reencuentro con el señor Furriel la verdad que es muy placentero, es muy lindo trabajar con él, es un gran compañero, y bueno, con todo el equipo. La verdad que estuvo ­buenísimo que se mantuviese gran parte del equipo y que se haya incorporado un nuevo ­director, que es en este caso, Benjamín Naishtat.

En cuanto al vínculo de estos dos personajes, de Moira y de Fabián, se lo ve un poco más consolidado, tiene momentos que, que tampoco voy a spoilear nada, pero la verdad es que quería algo un poquito más cariñoso, y hay unos intentos, y bueno, y también pasaron ya unos años, entonces se necesitaba un poco ese vínculo que hay entre el padre y la hija, y esa incomodidad que empieza a estar como comodidad, pero ­siempre con esa extrañeza, que también es lo más enriquecedor de las series en general, cuando géneros que están muy establecidos como es en este caso el policial, de repente encuentran un lado muy original y unos vínculos muy particulares, o que traen una cultura muy particular. Creo que eso se mantiene bastante en esta temporada.

—Joaquín Furriel: Sí, a mí me pasó, no sé si te pasó a vos, Maite, pero me pasó que la primera escena que hicimos juntos es increíble porque nosotros nos hallamos previamente. Tampoco nos cruzamos mucho porque, bueno, porque las historias, en mi caso empecé con otros vínculos que tiene Danubio en esta tercera temporada, y cuando nos encontrábamos con Maite, me acuerdo que fue muy impactante porque en un momento estábamos hablando entre nosotros de qué había pasado en la vida en todo este tiempo, algunas cosas, y de repente cuando vamos a ir a toma, hubo un segundo que me concentré en algo mío, cuando giro para verla, ya era la postura física y la mirada de Moira. Se me pone la piel de gallina ahora ­también, porque en el momento me agarró mucha emoción porque me sorprendió verla, verla a Moira. Fue como un déjà vu vivo al mismo tiempo, porque dije, bueno, ya estamos.

Y creo que lo fascinante de hacer nuevas temporadas con un mismo personaje, en este caso hay algo que es diferente. Nuevas ­temporadas no son solo un mismo personaje, sino un vínculo que va creciendo, que es un vínculo muy especial, que es el de Fabián y de Moira.

Pasaron dos años, desde la segunda temporada a la tercera, y como decía Maite recién, los personajes se fueron acercando con sus tiempos y a su manera, pero fue muy lindo crear eso. Y también destaco lo que dice Maite en cuanto a la originalidad, que ­dentro de un policial que mantiene el suspenso, la acción, que es muy atractivo, esta temporada es muy potente, dentro de eso tiene un ­sostén que sería como el corazón de todo este policial, que es el ­vínculo entre Fabián y Moira, que es lo que pasa entre ellos, cómo va ese vínculo, se va forjando de alguna manera. Así que fue una experiencia muy linda y reveladora también, porque, bueno, porque pasa eso.

—Hablaban un poco de cómo el vínculo entre ustedes y entre los personajes fue evolucionando, pero me gustaría saber, ¿qué cosas descubrieron ustedes de Fabián y de Moira en esta temporada y que tal vez en las anteriores no lo habían percibido?

—ML: Tal vez un poco lo que había dicho antes, el cariño que no esperaba que podría haber en este vínculo y ese intento, como creo que en esta temporada Moira ve un poco más ese intento que tiene su papá por acercarse a ella. Y hasta Moira se ve en un vínculo en el querer complacer a su papá en muchos casos. Entonces creo que ahí también desde ese lado yo descubrí a Moira, que no la descubrí en las temporadas pasadas, desde un lado de complacer a Fabián y hasta un poco repitiendo la historia con Iván en ese sentido, digamos.

—JF: A mí me pasó con Fabián que en esta temporada yo también desconocía la manera en la que él cree que la tiene que cuidar a Moira, descubrí que cuidar ­también es peligroso para Fabián, porque se encuentra con una gran dificultad, y es que Moira está por cumplir 18 años y está por ser independiente, y él tiene toda la sensación de que todavía no está cien por ciento seguro de que ella pueda manejarse bien por todo su pasado, por toda su historia. ­Además, en esta tercera ­temporada va a aparecer alguien que va a volver a traer todo ese pasado y va a modificar algo en esos dos que es, por momentos, muy inquietante.

A mí, cuando lo actuaba, incluso me pasaba que no tenía, lo hablábamos mucho con Hernán Goldfrid, también con Benjamín, un poco cómo era esa particularidad del vínculo. Porque Danubio en esta temporada está diferente a las anteriores. En esta temporada Danubio ya es una persona que entiende que pasan cosas muy incómodas y hasta veces siniestras dentro de las familias o por fuera de las familias que ocurren cosas y él está dispuesto a tratar de que a nadie le pase lo que le pasó a él. Entonces, está un poco más oscuro por llamarlo de una manera y al mismo tiempo mucho más preciso en todo. Pero sin embargo con Moira es una zona donde sigue sintiendo que hay un montón de interrogantes que todavía no están resueltos.