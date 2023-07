El comunicado de Rauw Alejandro

Desde hace casi tres años, los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron y empezaron un noviazgo donde lo dieron todo y hasta llegaron a grabar un disco más su inherente videoclip.

Además mientras estaban celebrando su lanzamiento, anunciaron que estaban comprometidos puesto a que el futuro casamiento ya era un hecho para este año. También habían empezado a organiza lo que sería la fiesta con el diseño del vestido inclusivo.

En la actualidad, la revista de alcance internacional People afirmó que la pareja estaba deshecha y que ya nada volvería a ser como antes.

Por otro lado, el hombre nacido en Puerto Rico está ubicado en su ciudad natal debido a una entrega de premios y fue visto en numerosas ocasiones con Shakira y sus hijos.

Asimismo la cantante española estaría depresiva pero no ha emitido ninguna explicación de su ruptura.

Ahora el muchacho está harto de los rumores y brindó un comunicado a través de las historias de Instagram: “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”. Asimismo, siguió: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado”.

Además, no dio más detalles sobre cómo fue la separación ni en qué terminos se dio. Rosalía prefiere estar alejada de las cámaras y así continuará, según su círculo más íntimo.

Recordemos que ambos artistas están inmersos en las giras promocionales de sus nuevos trabajos.