Una diva eterna: la Barbie argentina

Nacida en el corazón de Buenos Aires, Marcela Iglesias creció en el seno de una familia de clase media, terminó sus estudios secundarios e inició una formación en producción.

Esbelta y elegante, la mujer siempre estuvo interesada por la figura en particular de un juguete internacional que no es otro que Barbie. Además, quiso que la estética de la muñeca estuviera en su vida y es por ello que sus atuendos siempre fueron similares a la particular figura creada por Mattel en los años 50.

Paso a paso, la chica que estaba interesada en esta imagen, fue preparándose para dar una vuelta de página en su existencia y así fue como dejó su tierra natal para instalarse en Estados Unidos para empezar una nueva vida.

Poco a poco fue teniendo diversos oficios hasta llegar a trabajar como figura en la pantalla chica y tener una similitud total con el juguete hasta que fue bautizada como la Barbie humana.

Con esfuerzo y perseverancia, marcela logró su cometido y hoy es una estrella que pisa fuerte en la industria de Hollywood. Es más, ha logrado cosecha su siembra, estuvo casada, se convirtió en madre. Además tiene una carrera prolífica como cantante y actriz.

Representada por el estilista platense John Martorelli, que donará sus ingresos a la fundación argentina de barberos que trabaja en comedores y merenderos de nuestra ciudad, la mujer brindó una entrevista a este multimedio para hablar sobre los proyectos de la actualidad y los que están por venir.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto? ¿De qué manera fue que te pusiste en la piel de una figura tan importante?

—Este proyecto surge a través de mi creación de la casa de los muñecos humanos Plastics of Hollywood, que fue un fenómeno mundial. A partir de ahí, la prensa me empezó a denominar o a llamar como la “Barbie humana”.

—¿Cuáles fueron los detalles de esta pasión por la muñeca más famosa del universo? ¿Desde cuándo comenzó este amor y admiración?

—Mi mamá nunca me quiso comprar una muñeca Barbie porque a ella no le gustaba, entonces, de grande decidí transformarme en la mejor versión de mí misma y ya no había nadie que me lo prohibiera.

—¿Cuáles son los mensajes detrás de esta figura tan emblemática que es la muñeca Barbie desde que surgió para todas las generaciones que la aman y hacen seguir vigente?

—El mensaje de Barbie es básicamente que tú puedes ser lo que tú quieres ser, que todo es posible. A mí siempre me quedó esa frase ­grabada en la cabeza y también mi padre ­siempre me fomentó la creatividad en cuanto a dejarme desarrollar la personalidad que yo quisiera tener; sin embargo, mi mamá fue un poco más dura conmigo en la crianza, más ­disciplinaria.

Los preparativos especiales

La “Barbie humana” tiene sus secretos para poder personificarse y es por ello que nos contó todos los detalles.

—¿Cuáles son los consejos para las personas que desean perseguir sus sueños como lo hiciste al convertirte en la “Barbie humana”?

—Obviamente, la disciplina me sirvió mucho para enfocarme en mis objetivos.

—¿Qué preparativos tenés en cuenta para poder ponerte en la piel de Barbie y así llevar esta figura adelante?

—Cuando tengo que hacer del personaje de la “Barbie humana”, se requiere un maquillaje, atuendo y peinado especial. De esta manera, el hecho de transformarme me lleva alrededor de una hora y media.

—¿Cómo es este proceso? ¿Precisás ayuda?

—Generalmente, me gusta tener un maquillador y un peinador para que me puedan dar el efecto más glamoroso pero, cuando a veces no están disponibles, lo tuve que aprender a hacer por mí misma.

—¿Cuáles son los consejos de belleza para mantenerse tan linda y elegante?

—Mis ámbitos y consejos de belleza son el ayuno intermitente, una dieta vegetariana, el no consumo de alcohol ni drogas ni cigarrillos de ningún tipo. Además, concurro al gimnasio más o menos tres veces por semana, se suman caminatas diarias, la meditación, unos tratamientos de bótox que van dos veces al año para prevenir las arrugas faciales. También, una vez por mes, me aplico una limpieza para mantener el cutis limpio y humectado, la meditación e infusiones intravenosas.

Los secretos más íntimos

La famosa de Hollywood detalló la construcción de su figura y la estética.

—¿Por qué creés que este personaje siempre está de moda?

—Barbie sigue vigente, sobre todo ahora que se estrenó la película, porque es un ícono mundial y ya van varias generaciones que juegan con la muñeca o sueñan tener la vida soñada de ella.

—¿Cuál es la huella que deja?

—Marcó un antes y un después en la industria del juguete.

—¿Cómo es tu vida en Norteamérica? ¿Qué recordás de los inicios?

—Mi vida en Estados Unidos es muy glamorosa, pero no siempre fue así. Al principio me costó muchísimo teniendo dos y tres trabajos para poder mantener a mi familia ya que no contaba con la ayuda de mi exmarido y tampoco con los papeles necesarios para poder trabajar donde quería hacerlo pero todo ese sacrificio tuvo sus grandes frutos de los cuales disfruto día a día. Pero siempre con un humilde corazón.

—¿Pensás en volver a Argentina? ¿Tenés proyectos de trabajo en este suelo?

—Tengo pensado volver a Argentina si es posible para participar en el Bailando de Marcelo Tinelli para así buscar a mi Ken humano que sea argentino. También me gustaría tener mi propio programa de conducción para resolver casos de la vida real lo que en Estados Unidos le llamamos conflict/resolution show.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—También te cuento que acabo de sacar mi segundo tema musical llamado It’s Barbie bitch, disponible en todas las plataformas digitales, y también con su video musical en YouTube a través de mi canal, “Marcela Iglesias”.