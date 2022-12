Majo Martino: “Sufro cuando me meto en el barro”

Con dirección de Patricia Palmer, libros de Santiago Talledo y Diego Vago, y un gran elenco, Majo Martino será una de las protagonistas de El hostel de los millones, que se presentará en el teatro Candilejas de Carlos Paz durante el verano. Acompañada por Miguel Ángel Rodríguez, Laura Novoa, Sofía Pachano, Fabio Di Tomaso, y Nara Ferragut, a semanas del estreno hablamos en exclusiva con ella.

—¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa de tu carrera? Teatro, ­temporada...

—Estoy muy feliz, con muchas ganas, muy entusiasmada por hacer teatro, a mí siempre me divirtió, de chiquita estudié, hice teatro a mis quince años, después hice temporada en San Rafael, Mendoza, y me divierte mucho, y más trabajando con mi novio.

—¿Qué van a ver en la obra?

—Van a ver una comedia para toda la familia, muy divertida, con guiño para los chicos, los teens, adolescentes, pero también para los más grandes. Tenemos guiños para todos, en cuanto al texto, al guion y nos estamos divirtiendo mucho en los ensayos, así que eso significa que va bien, porque nos reímos mucho nosotros, así que imaginate.

—Cuando aceptaste ser parte de El hotel de los famosos, ¿imaginaste el fenómeno en el que se iba a ­convertir?

—La verdad que no lo pensé, lo deseaba, deseaba que le fuera bien, porque cuando te sumás a un proyecto, como siempre, querés que le vaya bien, por supuesto, y también por el equipo humano, tanta gente trabajando, en un programa diferente. Tuve la suerte de decir que sí a un proyecto desde el vamos por el formato, hotel, reality de famosos, que trabajaban dentro del hotel, así que la verdad es que yo no dudé, en que en un punto sabía que le iba a ir bien, porque es distinto.

—¿Era raro para ustedes grabarlo sin saber la respuesta del público?

—Fue raro, pero esto también les debe pasar a los actores cuando ­graban una tira, que la largan ­después de unos meses y los ­personajes se hacen populares, eso acá pasaba, y encima estábamos encerrados, y hasta que no se ­mostraba a uno saliendo de la H (lugar de la eliminación de los ­participantes) vos tenías que estar encerrado. No podías hacer nada. Para el imaginario de la gente vos estabas encerrado en el hotel.

Pero fue divertido también eso, porque te daba tiempo para recuperarte del programa, te ibas armando y ­disfrutabas ahí el fruto de lo que uno hizo.

—En el programa encontraste el amor, además. ¿Cómo fue eso y ahora esto que van a trabajar juntos?

—La pasamos muy bien en el hotel y la pasamos muy mal, cada uno en su experiencia personal y en conjunto, nos preguntábamos por qué la pasábamos así.

Pienso ahora que si hubiésemos imaginado que hoy estaríamos en una obra, con un elenco increíble, de tanto talento, es como una recompensa, además de lo hermoso de estar en pareja y que todo siga fluyendo y que hoy estemos trabajando en este proyecto que nos entusiasma a los dos por igual.

—Dejaste de lado tu participación en programas y los medios, ¿extrañás o estás enfocada en esto que se presentó ahora?

—Cuando elijo hacer algo es porque estoy convencida y no extraño lo anterior, tengo esa postura ante los trabajos y la vida, así que elijo contenta, y ya al elegir ser parte de El hotel de los famosos es medio que cambié de rubro, quería dejar el chimento, sufro cuando me meto en el barro, uno a veces tiene que caer, además, cuando no te queda otra.

—¿Cuándo debutan con la obra?

—El 29 de diciembre en el teatro ­Candilejas, vamos a ir unos días antes, y estaremos toda la ­temporada.