Marcela Citterio: “Todo lo que hagamos con amor y pasión funciona”

De lunes a viernes a las 14 se puede ver en Telemundo Internacional La fan, telenovela protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, escrita por Marcela ­Citterio, creadora de Patito feo, Amor en custodia y Heidi, bienvenida a casa, entre otros éxitos. Una de las referentes de la televisión, ahora, mundial. Con ella hablamos para conocer más detalles de su trabajo,

—¿Qué significa para vos que se vuelva a ver un producto como La fan, ahora en la pantalla de Telemundo Internacional, siendo que hace tiempo que lo realizaste?



—Es muy lindo, porque el público va cambiando, hasta tal vez alguien que la vio la vea de nuevo; y por Telemundo Internacional la podrán ver en todo el mundo. Ya me pasó con Corazón valiente hace poco, a mí me vuelve a emocionar y lo vivo como un nuevo estreno. Pasó también con Amor en custodia, cuando se hizo en otros países y también acá se la repuso tres veces.

—¿Cuál es el secreto para lograr tantos éxitos?



—Mucho trabajo y mucha pasión por imaginar historias que a mí me gustaría ver. Nunca hice, o una vez, ponele, cosas que no vería o quisiera escribir. Ideas originales, o ahora como me pidió Angélica Vale y Telemundo y lo hice. No hay una clave, pero creo que todo lo que ­hagamos, aunque suene cursi, con amor y pasión funciona.

—¿Es difícil en un primer episodio de una serie o telenovela presentar personajes y líneas ­argumentales para que los espectadores se enganchen?



—A mí siempre me gustaron los primeros capítulos fuertes. Me pasó con la adaptación de Televisa de Amor en custodia, que yo no la hice, sí la de Azteca, que era todo contado pero no pasaba mucho más. En el mío había secuestros y se conocían en la primera escena, y acá no. A mí me gusta que pasen cosas, sino me aburro. Para mí hacer novelas y series es un privilegio, es muy difícil imaginar 200 o 400 capítulos, y eso me formó para ahora hacer por ejemplo 12 buenos y fuertes.

—Como autora siempre has puesto a la mujer en el centro, aun cuando en la telenovela se la ponía en otros lugares, ¿por qué?



—En realidad creo que lo que me pasó a nivel carrera fue porque tuve la oportunidad de viajar cuando me decidí. Supe que en Argentina había llegado a un punto en que necesitaba crecer más, y me fui a Miami, a ferias, eventos. En los primeros no te conocen, pero en la segunda un poco más, en la tercera creás alianzas. Con mi marido cerramos proyectos para hacer Heidi y otras propuestas. Ví que había más opciones, sentí que no todo terminaba en la General Paz.

—Pero también es clave, como vos lo hacés, estar involucrada en todos los detalles…



—La clave es la pasión, las ganas, el amor. Cuando me consultan digo que si lo piensan desde la pasión, que lo hagan, pero si lo piensan por el dinero, no va por ahí. O como suele suceder, que logran algún éxito y le dejan el proyecto a otro para que lo continúen.