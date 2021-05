María Ezquiaga: “El lugar del arte es el de la valentía”

Con énfasis y dinamismo, María Ezquiaga puso manos a la obra para lanzar un disco titulado Interacción. De esta manera, mientras trabaja en la postproducción, dio a conocer el single de difusión llamado Algo salió bien y dialogó con diario Hoy sobre el camino andado.

—Además de tus presentaciones, ¿en qué otros proyectos estás inmersa?

—Estoy presentando Algo salió bien, que es un adelanto de mi disco Interacción, mi primero como solista, que sale dentro de un mes más o menos. Escribimos esta primera canción con Guadalupe Gaona, es una fotógrafa y poeta que tiene un par de libros editados muy lindos. Con ella venimos trabajando juntas hace unos años. Elegí Algo salió bien porque es un poco más liviana y rítmica que las demás y explica un poco el devenir del disco. La grabación fue una experiencia muy necesaria para mí, tocamos con Leo Fernández, un guitarrista que admiro, que viene del jazz. Con él estuvimos ensayando antes de la pandemia, es un gran interlocutor a la hora de pensar y tocar música.

El disco tiene pocos elementos con un sonido y arreglos precisos. En la grabación usamos dos equipos de guitarras cada uno y tocamos enfrentados, Necesitaba algo muy orgánico, esa respiración que tiene la música cuando tocás con otra persona, fue muy bueno después de tanto tiempo de encierro volver a tocar con él. Mi proyecto solista lo siento como una nueva etapa, como una confirmación que sigo en este camino de hacer discos, canciones, música, buscar un nuevo sonido. Por ahora con Rosal decidimos tomarnos un tiempo. Mi actividad es la música: eso implica tocar, cantar, hacer canciones, doy clases y talleres de canto y estudio

—¿Qué sensaciones te merece este estadio inusual por el que estamos pasando? ¿Y cómo lo abocás al arte?

—Me parece que estamos en un momento de cambio, de transición a otra cosa. Hay muchísimas situaciones que dan cuenta que el sistema en el que estamos necesita un cambio. Siento que lo peor que podemos hacer es querer volver a lo anterior porque no es posible. El mundo está necesitando una redistribución y eso solo va a ser posible con participación. Hay un grupo de músicos que se llama Artistas por la tierra, que se está organizando para hacer activismo en relación a la ecología.

Creo que la posibilidad de conseguir la ley de interrupción voluntaria del emabarzo, nos muestra que con participación se pueden hacer cambios. Por otro lado, para mí, el lugar del arte es el de la valentía. Los artistas no podemos manejarnos como publicistas o licenciados en marketing. La función del arte y de los intelectuales siempre fue la de cuestionar, ampliar la visión, porque este sistema es muy cruel con el que no cumple con los mandatos. El arte es inútil en el mejor sentido, no tiene una utilidad comercial pero es muy útil como lo son el ocio o los momentos de introspección.

—¿De qué manera intentás sobrevivir en relación a la carrera? También teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de permanecer en boga, a la vista...

—Creo que el primer paso es estar entusiasmada una misma con la música. Yo hago música para compartirla con los demás. Hay músicas que a veces no encuentran su momento o necesitan más tiempo para ser entendidas o recibidas, a veces necesitan ser escuchadas más veces porque lo que muestran es nuevo. Hay músicas que por el momento social tienen más alcance que otras y eso no es mejor ni peor, creo que no todo puede tener una gran recepción. Hay muchísimas músicas que tienen muy pocos oyentes y son muy buenas. Las cosas valen más allá de cuántos seguidores tengan.

—¿Qué podes contarnos sobre la trayectoria realizada?

—La trayectoria es la parte que se ve del camino recorrido. De mi trayectoria saco en limpio la gente que conozco, los amigos, colegas con los que compartimos música y con los que cuento para grabar o hacer música porque hay algo construido. Esa base se armó con años de ensayos, de encierro haciendo canciones y de shows en vivo. También destaco al público, gente que se me acerca porque les gustan las canciones. Me encanta que ese público sea inteligente, sensible. Eso a mí me parece importante porque siento que hay una comunicación genuina.

—¿Cómo te adherís o qué lugar tomás vos en la lucha por la igualdad de género? Una problemática muy actual que nos atraviesa a todos y todas...

—Leo, escucho lo que dicen las nuevas generaciones, trato de apoyar las causas desde mi lugar, educarme para descartar lo que ya no sirve, y como en todos los demás temas, entender cuál es mi punto de vista en lugar de repetir opiniones o slogans. Es un modo de ser más feliz, estar más despierta, porque todas las imposiciones de lo que debemos ser las mujeres nos angustian, nos hacen menos libres. Y sabemos que todo esto responde a un modelo económico de distribución de roles.

En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es leer gente que estudió, que investigó. Entiendo que hay gente que funciona como divulgadora, pero creo que hay que ir a fondo y buscar gente que haya trabajado seriamente. Entiendo que hay grupos que sirvieron a la hora de visibilizar las causas pero me parece que hay que escuchar a muchas intelectuales que vienen investigando sobre las ­desigualdades y que linkean con otros temas que nos hacen entender un poco mejor el contexto de donde estamos para poder resolver.