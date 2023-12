Maria Sten, Serinda Swan y Shaun Sipos revelan detalles de Reacher

Reacher, de Prime Video, tiene a Maria Sten, Serinda Swan y Shaun Sipos acompañando a Alan Ritchson. En la segunda temporada, Sten, Swan y Sipos tienen un gran protagonismo siguiendo los lineamientos del guion que está basado en Bad luck and trouble, el onceavo libro en la serie best seller de Lee Child. Hablamos con el trío para saber más detalles de su participación en la propuesta.

La segunda temporada de Reacher comienza cuando el veterano investigador de la policía militar, Jack Reacher (Ritchson), recibe un mensaje codificado de que los miembros de su antigua unidad del Ejército estadounidense, la 110 MP Investigaciones Especiales, están siendo asesinados misteriosa y brutalmente uno por uno. Viéndose obligado a dejar su estilo de vida errante, Reacher se reúne con tres de sus antiguos compañeros de equipo para investigar. Ellos se han convertido en familia por elección, incluyendo a Frances Neagley (Sten), Karla Dixon (Swan), una contadora forense por la que Reacher siente cariño desde hace mucho tiempo, y el hombre de familia, que porta navajas y habla rápido, David O’Donnell (Sipos).

Juntos comienzan a conectar los puntos en un misterio donde el riesgo aumenta a cada paso, y eso genera preguntas sobre quién los ha traicionado y quién morirá a continuación. Usando su inimitable combinación de inteligencia y tamaño, Reacher no se detendrá ante nada para descubrir la verdad y proteger a los miembros de su unidad.

Con la segunda temporada recién estrenada y liderando los rankings de Prime Video en todo el mundo, la serie ha recibido una renovación anticipada de su tercera temporada, en la CCXP en San Pablo, Brasil, en donde la estrella de Reacher, Ritchson, apareció en un video desde el set de grabación de la tercera temporada.

—¿Cómo fue para ustedes reencontrarse con sus personajes?

—Serinda Swan: Para investigarlos. Creo que fue hermoso, es una pizarra en blanco como a veces si estás jugando a un médico y te preguntas: “¿Qué tipo de médico soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es la experiencia humana?”. Y esta experiencia humana ya está documentada en una serie de libros de mil millones de dólares. Así que ya sabes, la gente ya ama a estos personajes, ya han invertido en ellos. Mientras que eso es realmente gratificante, es más fácil que podamos entrar y podemos ver una gran cantidad de información preexistente. También es un poco desalentador porque la gente ya tiene una idea acerca de estos personajes. Así que tratas de obtener el sello de aprobación de Nick Santora, nuestro showrunner, y luego si puedes obtener ese sello de aprobación de Lee Child, que sé que lo ha hecho para cada uno de nuestros personajes. Ahora te relajas un poco, pero es un montón de libros de lectura y luego es un montón de entrenamiento físico. Quiero decir que Shaun y yo tuvimos que seguir el ritmo de Maria y Alan de la primera temporada. Así que, ya sabes, definitivamente empecé a entrenar un mes antes solo para llegar a mi nivel de base para poder empezar a hacer este baile.

—Shaun Sipos: Mucho “cardio”, viendo la espina dorsal del personaje y luego pensando: “¿Cómo puedo construir a este tipo a partir de aquí para que sea fiel a los libros?”. Ya sabes, cuando la gente lo vea, dirá: “Sí, ese es él”. Pero también añadiendo mi propia toma de mi propio tipo de marca de humor que funciona para mi conjunto de habilidades.

—Maria Sten: Sí, y creo que para mí fue lo mismo. Leí los guiones, obviamente, para la primera temporada y luego fui a los libros porque Neely está en muchos de los libros y luego hablé con un montón de exejércitos o exmarines mujeres, exinfantes de marina y las mujeres negras que habían sido desplegados y el ejército solo para obtener una experiencia real de lo que sus vidas eran. Como cuando fueron desplegados, cuando estaban, ya sabes en combate, cuando estaban teniendo esa vida que se supone que debemos hacer que esté sucediendo. Y eso fue realmente útil y me dio un montón de elementos básicos, ya sabes, el ejército es una institución que te da una buena línea de base para lo que se supone que debe ser transmitida y creo que solo ayudó cuando estábamos rodando tener eso.

—¿Qué cosas se llevaron a sus vidas de los personajes?

—Serinda Swan: Tomo algunas cosas de comedia. Creo que me fijo en cómo la luz y la levedad que ella puede aportar a una situación muy grave. También el corazón, cómo ella está muy presente con Reacher y ella no lo presiona. No tiene ningún motivo con él. En realidad no quiere nada de él. Y creo que una de las características más hermosas de una relación es conocer a alguien donde está y ser capaz de darle espacio y decir: esto está bien o está mal para mí. Pero de cualquier forma, puedes ver las cosas como son.

—Shaun Sipos: Sí, creo que es similar para mí, probablemente el humor y el burlarse el uno del otro, como Reacher y O’Donnell parecen constantemente burlarse el uno del otro y es muy divertido y yo hago eso en mi propia vida. Con mis hermanos, exactamente en mi vida real, esa conexión fraternal. Así que eso era algo que realmente podía enganchar y hacer.

—Maria Sten: Creo que para mí Neely es bastante misteriosa en cierto modo, pero también tiene esa cualidad entrañable y extravagante. Creo que a mí personalmente me cuesta un poco que la gente me conozca para dejar entre en mi vida personal, pero una vez dentro puedo dejarme llevar y puedo ser cálida y vulnerable y para mí eso es lo mismo que saco de Neely, que tiene un exterior duro, pero un interior blando y suave y así es como yo me veo a mí misma. Esa es una manera de hacerlo. Sí.